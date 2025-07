Trá hình 'dẫn tour' để bán hàng giả cho du khách ở Đà Nẵng

Ngày 7/7, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị “Chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới" do Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tổ chức.

Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng, ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương TP Đà Nẵng) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo đã kiểm tra 918 trường hợp và xử lý 867 vụ với tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 129 tỷ đồng, trong đó, khởi tố 17 vụ/19 đối tượng.

Trong tháng cao điểm (từ 15/5 đến 15/6), riêng lực lượng quản lý thị trường đã trình Chủ tịch UBND TP ban hành 8 quyết định xử phạt, hầu hết các trường hợp đều xử phạt trên 100 triệu đồng/vi phạm.

Theo ông Sơn, với đặc thù là thành phố du lịch, thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng có một số điểm bán hàng xảy ra tình trạng bán sản phẩm hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng.

Đặc biệt, Đà Nẵng còn xuất hiện hình thức “dẫn tour” trá hình để lách kiểm tra, bán hàng giả cho du khách. Khi lực lượng chức năng kiểm tra quyết liệt, một loạt các cửa hàng đóng cửa mặt tiền im lìm nhưng vẫn lén lút bán hàng theo hình thức “dẫn tour” nói trên.

“Mới đây, lực lượng quản lý thị trường phải đóng vai người dẫn tour du lịch để tìm hiểu. Có cửa hàng tầng 1 “đóng cửa cài then” nhưng lên tầng 2 thì bày bán hàng hóa đa dạng cho các đoàn khách quốc tế. Trường hợp này, chúng tôi đã xử lý và trình Chủ tịch UBND TP, xử phạt. Đây là những cách đối phó mới của các đối tượng bán hàng giả, hàng lậu”, ông Sơn cho hay.

Được biết, thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng sẽ xây dựng ứng dụng AI để phân biệt hàng thật hàng giả, qua đó, ứng dụng công nghệ số để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra, xử lý 50.419 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm 21,45% so với cùng kỳ.

Trong đó có hơn 10,8 nghìn vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 79,34% so với cùng kỳ); hơn 36,3 nghìn vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 34,14% so với cùng kỳ); gần 3,3 nghìn vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ (tăng 8,64% so với cùng kỳ).

Thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.454,2 tỷ đồng (tăng 6,39% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 1.899 vụ (tăng 192,15% so với cùng kỳ), 3.271 đối tượng (tăng 70,99% so với cùng kỳ).

Riêng trong tháng cao điểm từ 15/5-15/6, lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra, xử lý 10.437 vụ.