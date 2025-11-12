TPHCM xử lý công trình xây dựng không phép theo quy định mới

TPO - UBND xã, phường, đặc khu ở TPHCM chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng không có giấy phép, kể cả các công trình được miễn giấy phép xây dựng trước ngày 1/7/2025 nhưng chưa khởi công xây dựng, đang thi công xây dựng, ngưng thi công xây dựng.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định về phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, Sở Xây dựng, UBND xã - phường - đặc khu, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM là các cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.

Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với 2 nhóm công trình. Đầu tiên là công trình xây dựng do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, quyết định đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền và theo phân cấp, ủy quyền, điều chỉnh của UBND TPHCM.

Thứ hai là công trình xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với tất cả công trình xây dựng (kể cả các công trình xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định) trong phạm vi ranh giới thuộc thẩm quyền.

Gần 50 căn nhà xây trên đất người khác ở TPHCM. Ảnh: Hương Chi.

UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Công trình xây dựng do UBND cấp xã, phường, đặc khu cấp giấy phép xây dựng, quyết định đầu tư xây dựng. Dự án đầu tư xây dựng công trình do cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp xã, phường, đặc khu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền và theo phân cấp, ủy quyền, điều chỉnh của UBND TPHCM.

Công trình, bộ phận công trình xây dựng phát sinh sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc đã được cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công trình xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này (kể cả các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11.

Ngoài ra, quyết định này cũng cho phép UBND cấp xã theo dõi, xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép trước 1/7/2025. Theo đó, quyết định của UBND TPHCM cũng quy định chuyển tiếp về trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý, theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép, thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện (kể cả các công trình được miễn giấy phép xây dựng) trước ngày 1/7/2025 nhưng chưa khởi công xây dựng, đang thi công xây dựng, ngưng thi công xây dựng.

UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ bàn giao theo địa bàn được phân công quản lý. Trường hợp công trình thuộc địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì tiếp nhận theo nguyên tắc tỷ lệ chiếm diện tích khu đất xây dựng công trình lớn hơn.

Sở Xây dựng TPHCM chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình thuộc thẩm quyền cấp phép, thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện (kể cả các công trình được miễn giấy phép xây dựng) trước ngày 1/7/2025 nhưng chưa khởi công xây dựng, đang thi công xây dựng, ngưng thi công xây dựng do Sở Xây dựng đang quản lý, theo dõi, kiểm tra đến UBND cấp xã để tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định.