The Queen gia tăng lực hút căn hộ nội đô trong bối cảnh thị trường sôi động

Nhịp giao dịch tích cực từ nền tảng giai đoạn 1

Giai đoạn 1 của The Queen đã hoàn tất việc giải phóng giỏ hàng trong thời gian được đánh giá là “kỷ lục” so với mặt bằng các dự án cùng phân khúc tại khu vực nội đô. Kết quả này tạo nền tảng tâm lý quan trọng cho khách hàng và nhà đầu tư khi bước vào đợt ra hàng thứ hai, với giỏ căn Sky Collection có số lượng giới hạn, được thiết kế hướng tới nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm sống và giá trị tích lũy tài sản.

Ở đợt ra hàng mới, sự kiện khớp cọc ghi nhận lượng khách đăng ký lên tới hơn 300người với tỷ lệ chốt ấn tượng trong khoảng thời gian ngắn sau khi công bố. Đại diện đơn vị Tổng Đại lý phân phối Mai Việt Land, ông Nguyễn Văn Long – Phó Tổng Giám đốc nhận định: nhịp độ giao dịch liên tục cho thấy sức cầu với sản phẩm nội đô còn rất lớn, đặc biệt đối với dự án đã hoàn thiện khung pháp lý, có tiến độ triển khai rõ ràng và chính sách tài chính linh hoạt.

Lợi thế nội đô và hệ tiện ích trong tổ hợp đa chức năng

The Queen tọa lạc tại số 360 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, được xem là một trong những vị trí trung tâm hiếm hoi còn quỹ phát triển căn hộ mới tại Hà Nội. Dự án nằm ở điểm giao thoa của các trục giao thông huyết mạch như Giải Phóng, vành đai 2,5, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, đồng thời hưởng lợi khi tuyến vành đai 2,5 và các tuyến metro nội đô được đẩy mạnh triển khai, giúp gia tăng kết nối và tiềm năng gia tăng giá trị.

The Queen sở hữu vị trí ngay các trục vành đai 2 và 2,5, nằm trong quần thể Imperial 360 Giải Phóng sôi động

The Queen là khối tháp căn hộ cao cấp thuộc quần thể đa chức năng Imperial Plaza hơn 3,6 ha, với hệ sinh thái tiện ích đã vận hành gồm siêu thị quy mô khoảng 7.000 m2, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non song ngữ, phòng gym quy mô lớn, bể bơi ngoài trời cùng nhiều tiện ích thương mại, dịch vụ khác. Khối căn hộ được phát triển như “mảnh ghép cao cấp” của tổ hợp, sở hữu sảnh đón tiêu chuẩn tương đương khách sạn 5 sao, trần cao khoảng 8 m, thiết kế phong cách Art Deco kết hợp Indochine, cùng hệ thống tiện ích riêng như bể bơi, không gian sinh hoạt cộng đồng, thư viện và khu vực tổ chức sự kiện cho cư dân.

Về sản phẩm, The Queen cung cấp các loại hình căn hộ 2-3 phòng ngủ với diện tích đa dạng, trong đó các căn 2 phòng ngủ khoảng 72,9-76 m2 được định vị là phân khúc có mức giá dễ tiếp cận hơn cho nhóm khách trẻ hoặc nhà đầu tư cho thuê. Các căn 2 phòng ngủ diện tích trên 80 m2 và các căn gần 90 m2, cùng với dòng 3 phòng ngủ từ khoảng 100 m2, hướng tới nhóm khách hàng gia đình đa thế hệ, ưu tiên không gian rộng, nhiều logia, tầm nhìn bao quát hồ điều hòa, công viên hoặc trung tâm thành phố.

Hấp lực căn hộ nội đô dưới lăng kính xu hướng quốc tế

Theo các báo cáo thị trường gần đây, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đã tăng khoảng trên 30% trong năm 2024, trong đó một số thống kê của tổ chức tư vấn quốc tế ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 36% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nguồn cung mới nội đô hạn chế. Dù mặt bằng giá tăng nhanh, tỷ lệ hấp thụ tại nhiều dự án trung và cao cấp ở khu vực cận trung tâm vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh nhu cầu ở thật và xu hướng dịch chuyển sang nhà ở chung cư tại các đô thị lớn.

Thị trường căn hộ nội đô tiếp tục là sản phẩm được thị trường săn đón cuối năm 2025

Trên bình diện khu vực, các nghiên cứu về thị trường bất động sản châu Á – Thái Bình Dương cho thấy phân khúc căn hộ nội đô tại những thành phố như Hà Nội, Bangkok hay Jakarta tiếp tục được đánh giá tích cực nhờ quá trình đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu tăng và đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông công cộng. Các chuyên gia nhận định, các dự án sở hữu vị trí trung tâm, gắn với trục metro và có hệ tiện ích hoàn chỉnh thường giữ được thanh khoản nổi bật trong chu kỳ trung và dài hạn, đồng thời thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn trước các giai đoạn thị trường biến động.​

Với bối cảnh đó, sức hút ghi nhận tại sự kiện ra hàng đợt 2 của The Queen, cộng hưởng cùng chính sách ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng, chiết khấu lên đến khoảng 6,5% và tổng giá trị ưu đãi, quà tặng có thể lên tới khoảng 11% giá trị căn hộ, cho thấy dự án đang bám sát nhu cầu thực của thị trường và kỳ vọng sinh lời dài hạn của nhà đầu tư. Theo các đơn vị phân phối, giai đoạn từ nay đến sự kiện tri ân ngay 28/12, cùng với chương trình bốc thăm trúng thưởng gồm xe Mercedes‑Benz GLC 200 4MATIC, xe điện VinFast VF3 và nhiều quà tặng giá trị khác, được xem là “cửa sổ thời gian” quan trọng cho những khách hàng còn lại mong muốn sở hữu căn hộ nội đô tại The Queen.