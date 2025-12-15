The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội

Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang trở thành tâm điểm phát triển mới, sự xuất hiện của The Parkland, phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Ocean City được xem là dấu mốc mở đầu cho một chuỗi dự án cao tầng quy mô lớn của MIK Group. Dự án đặt nền móng cho định hướng phát triển không gian sống, tiện ích và nhịp sống đô thị tại đại đô thị Ocean City.

Sản phẩm phải có trong danh mục đầu tư 2025 - 2026

Thị trường căn hộ Hà Nội đang trong giai đoạn khi hiện là lúc các sản phẩm nhà ở cao cấp liên tiếp được ra mắt. Và trong hàng loạt dự án đang được giới thiệu, The Parkland vẫn khiến giới đầu tư Thủ đô phải dõi theo bởi rất nhiều điều thú vị, tiên phong cho một phong cách sống, trải nghiệm mới của các chủ nhân thời đại mới.

Sau hơn 10 năm miệt mài phát triển các dự án nhà ở nội đô, Hà Nội đã trở nên chật chội với cả những người yêu phố. Từ đó, đã hình thành một xu hướng mới, nhất là với người trẻ. Người mua nhà hiện tại đã “xê dịch” nhiều hơn ra vùng ven, nơi vừa đủ gần để đảm bảo di chuyển, công việc, vừa đủ xa để tránh xa khói bụi ồn ào. Các chủ sở hữu thời đại mới cũng là những người tiên phong cho việc “vượt sông”, chấp nhận đi xa hơn để có được cho mình không gian sống xanh, sống thoáng, với môi trường tốt và tiện ích đầy đủ hơn, giá trị cao hơn. Trong bối cảnh đó, khu Đông là lựa chọn được ưu tiên.

Với kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án đô thị trong đại đô thị, cùng hệ thống tiện ích nội ngoại khu phong phú, MIK Group là tên tuổi bảo chứng cho các dự án căn hộ cao cấp với không gian sống sang, sống chất, mang đến cho người dùng những trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng kết hợp hài hoà.

MIK Group là tên tuổi bảo chứng cho các dự án căn hộ cao cấp với không gian sống sang, sống chất.

Thành công của MIK Group là biến hệ thống hạ tầng cơ sở của đại đô thị hiện hữu thành nền tảng cho việc phát triển các dự án nhà ở, từ đó, mang đến những tiêu chuẩn sống mới cho các cư dân của mình và The Parkland được xem là ví dụ điển hình. Dự án có quy mô khoảng 33,68 ha, mật độ xây dựng chỉ 24,8% trong khi có tới 9,6 ha dành cho không gian cảnh quan, cây xanh. Những thông số này phần nào phản ánh định hướng phát triển chú trọng chất lượng sống và kiểm soát mật độ, yếu tố ngày càng được người mua quan tâm trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Nhịp sống trẻ cho người sành điệu

Về mặt kết nối vùng, các chủ nhân căn hộ tại The Parkland có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua các tuyến đường xuyên tâm trục kết nối chính như: vành đai 3,5; vành đai 4; cầu Vĩnh Tuy 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; tuyến Văn Giang - Hưng Yên;… Với nội khu, The Parkland tọa lạc tại điểm giao giữa khu compound cao cấp và công viên trung tâm, từ đó hình thành một ốc đảo sống đúng nghĩa. The Parkland vừa thừa hưởng trọn vẹn toàn bộ “biển tiện ích” của Ocean City, vừa có được cho mình những tiện ích dành riêng cho các cư dân

The Parkland - dấu ấn mở đầu cho tiêu chuẩn sống dành cho cư dân thế hệ mới tại Ocean City

Với lợi thế về vị trí, The Parkland được quy hoạch cùng hệ tiện ích đa lớp, vừa tạo dấu ấn riêng cho phân khu, vừa phản ánh định hướng phát triển chung của toàn bộ đại đô thị. Thông qua các tiêu chuẩn đồng bộ về hạ tầng, tiện ích, công nghệ sống và tổ chức nhịp sống đô thị, dự án mở đầu cho cách tiếp cận mới trong phát triển không gian sống tại Imperia Ocean City ở khu Đông Hà Nội.

Các sản phẩm căn hộ tại The Parkland đều mang dấu ấn và cá tính riêng, mở ra lối sống bền vững mà sống động, ổn định mà vẫn có sự dịch chuyển, an cư mà vẫn tràn đầy cảm hứng mỗi ngày. Tại đây, các chủ sở hữu căn hộ sẽ có được một nhịp sống liền mạch, nơi mọi trải nghiệm đều dễ dàng, tiện nghi và tinh tế. Các cư dân được tận hưởng hàng loạt các tiện ích thế hệ mới: công viên, đường dạo bộ, khu thể thao phức hợp... Với The Parkland, các cư dân sẽ có được nhịp sống năng động đầy sức trẻ mà vẫn an nhiên.

Là phân khu ra mắt đầu tiên, The Parkland không chỉ là dấu ấn mở đầu mà còn được kỳ vọng đặt nền tảng về chuẩn sống và cách tiếp cận phát triển cho tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City. Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng thực và tiềm năng dài hạn, những dự án được quy hoạch bài bản, kiểm soát mật độ và đầu tư vào trải nghiệm sống được đánh giá sẽ có lợi thế bền vững trong dài hạn.