Maison Grand ra mắt căn hộ mẫu 1PN+: Không gian sống chuẩn cao cấp tại tâm điểm siêu cảng TP.HCM

Maison Grand chính thức giới thiệu căn hộ mẫu 1PN+ – không gian sống cao cấp được thiết kế dành riêng cho cộng đồng chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Phú Mỹ và các khu vực lân cận.

Không gian được kiến tạo từ tinh thần của một đô thị cảng biển quốc tế năng động

Lấy cảm hứng từ đặc trưng vận hành của đô thị công nghiệp – cảng biển, căn hộ mẫu 1PN+ được xây dựng trên bốn trụ cột thiết kế: An toàn – Chính xác – Tầm nhìn rộng mở và Gắn kết biển cả.

Căn hộ mẫu 1PN+ tại Maison Grand mang đến chuẩn sống tiện nghi cao cấp

An toàn được thể hiện trong cách bố trí mặt bằng tối ưu, lối đi thông thoáng, tách biệt không gian riêng tư và khu vực sinh hoạt chung, mang đến cảm giác yên tâm tuyệt đối cho cư dân. Chính xác được thể hiện qua từng milimet thiết kế: từ công năng đa nhiệm của khu vực "+" giúp tối ưu diện tích đến hệ thống ánh sáng và thông gió được tính toán để duy trì sự thoải mái nhất cho cư dân.

Tầm nhìn rộng mở là điểm nhấn khác biệt của các căn hộ tại Maison Grand. Nhờ vị trí của dự án tại lõi trung tâm phường Phú Mỹ – nơi kết nối thẳng trục cảng biển, căn hộ sở hữu góc nhìn đa hướng đón nắng gió và toàn cảnh đô thị cảng đang phát triển mạnh mẽ. Đi cùng với đó là tinh thần gắn kết biển cả xuyên suốt trong bảng màu, vật liệu và phong cách decor tạo nên cảm giác thư thái nhưng vẫn sang trọng và hiện đại.

Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia quốc tế đang đổ về Phú Mỹ

Sự phát triển nhanh của hệ sinh thái công nghiệp – cảng biển tại Phú Mỹ đang thu hút làn sóng lớn chuyên gia nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, Phú Mỹ được xác định là đô thị trung tâm cảng biển quốc tế của TP.HCM mở rộng, nơi tập trung hơn 30 khu công nghiệp, cụm cảng và trung tâm logistics quy mô hàng đầu cả nước. Chỉ riêng khu vực Cái Mép – Thị Vải đã thu hút hàng chục tập đoàn vận tải, hóa chất, thép và năng lượng toàn cầu đến đầu tư. Đi cùng sự dịch chuyển này là lượng lớn nhân sự cấp cao, kỹ sư và chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Mỹ… làm việc dài hạn.

Các chuyên gia cấp cao đến làm việc tại Phú Mỹ ngày càng đông.

Tuy nhiên, phân khúc nhà ở dành cho nhóm cư dân đặc thù này vẫn đang thiếu nghiêm trọng. Phần lớn chuyên gia hiện phải thuê nhà phố cải tạo hoặc căn hộ xa trung tâm Phú Mỹ, thiếu tiện ích đồng bộ, thiếu dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và không đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn – riêng tư – môi trường sống hiện đại.

Trong bối cảnh đó, căn hộ mẫu 1PN+ của Maison Grand được xem là sản phẩm hợp “khẩu vị” nhất với tệp chuyên gia quốc tế đang tăng nhanh tại Phú Mỹ. Diện tích vừa đủ nhưng bố trí tối ưu, tiện nghi cao cấp, không gian linh hoạt cho làm việc – thư giãn, giúp dòng sản phẩm này trở thành lựa chọn hàng đầu của nhóm khách thuê dài hạn.

Nhờ đáp ứng đúng nhu cầu và tiêu chuẩn của cộng đồng chuyên gia quốc tế, căn hộ 1PN+ của Maison Grand không chỉ mang giá trị an cư mà còn mở ra cơ hội khai thác cho thuê với công suất cao và tỷ suất sinh lời ổn định. Đồng thời việc ra mắt căn hộ mẫu lần này cũng là mình chứng cho cam kết của chủ đầu tư Tumys Homes trong việc tạo ra những không gian sống thực sự mang giá trị sử dụng – cảm xúc – thẩm mỹ, đáp ứng đúng kỳ vọng của cộng đồng chuyên gia quốc tế.