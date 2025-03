TPHCM trưa nắng gắt, chiều mưa dông trái mùa

TPO - Trong tuần mới, thời tiết TPHCM vào thời điểm trưa chiều khá hanh khô và nắng gắt có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, khả năng xuất hiện mưa dông trái mùa trong những ngày đầu tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (10/3), thời tiết các tỉnh, thành Nam Bộ (bao gồm TPHCM) có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nhận định tình hình thời tiết tại TPHCM trong từ nay đến ngày 18/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ suy yếu chậm và biến tính dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây.

Trong những ngày tiếp theo, không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch ra phía Đông suy yếu và biến tính.

Khoảng ngày 11-12/3 khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, sau có khả năng bị nén bởi không khí lạnh ở phía Bắc và đầy dần lên. Khoảng ngày 15-16/3, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định, từ khoảng ngày 14/3 có cường độ suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông.

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM trong tuần mới sẽ có nắng nóng vào ban ngày, thời điểm chiều và tối khả năng có mưa trái mùa.

Trong đó, ngày 10/3, xác suất mưa là 60%; đến ngày 11/3, một vài nơi có xác suất mưa khoảng 50%.

“Thời tiết trưa chiều khá hanh khô và nắng gắt có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa dông trái mùa trong những ngày đầu kỳ dự báo”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý.