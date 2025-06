TPHCM tổ chức giải golf Ngoại giao hữu nghị có nhiều giải thưởng hấp dẫn

TPO - Giải Golf Ngoại giao hữu nghị năm 2025 thu hút sự tham gia của gần 200 golfer Việt Nam và quốc tế, mang ý nghĩa củng cố tình hữu nghị, tăng cường giao lưu giữa các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các sở ban ngành và doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố.

Ngày 21/6, tại sân Golf Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp), TPHCM tổ chức giải Golf Ngoại giao hữu nghị lần thứ 2 – năm 2025.

Giải đấu diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025), 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Giải golf lần này còn đóng vai trò thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào chơi golf, quảng bá và phát triển loại hình du lịch golf, bởi TPHCM được xác định là trung tâm khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch MICE, du lịch giải trí cuối tuần, du lịch thể thao, du lịch mua sắm… Trong đó du lịch golf là sản phẩm chuyên biệt quan trọng, sẽ được quan tâm đầu tư mạnh thời gian tới.

Các golfer dự giải tham gia thi đấu 18 hố, với hệ thống tính điểm Handicap. Ban tổ chức trao 21 giải thưởng, chia thành 5 bảng dựa trên handicap, bao gồm bảng Hữu nghị (dành cho cơ quan ngoại giao/ lãnh sự đoàn), bảng A, B, C và bảng nữ. Trong đó, có 3 giải hole in one với các phần thưởng hấp dẫn như: bình sâm của Sâm Ngọc Linh Tumơrông trị giá 2,3 tỷ hoặc 1 bộ gậy Honma Tw767 trị giá 100 triệu đồng hoặc 1 bộ gậy Fourteen trị giá 130 triệu đồng và các giải kỹ thuật khác.