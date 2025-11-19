TPHCM phá dỡ 9 chung cư

TPO - Các chung cư có kết quả kiểm định buộc phải di dời là số 47 Long Hưng, 40/1 Tân Phước, số 170 - 171 đường Tân Châu, số 155-157 đường Bùi Viện, số 11 đường Võ Văn Tần, Trúc Giang, Vĩnh Hội, Tôn Thất Thuyết, Hoàng Diệu nhưng hiện chưa hoàn tất việc tháo dỡ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về tiến độ và định hướng quy hoạch đối với 19 chung cư cũ trên địa bàn.

Trong đó, 9 chung cư đã có kết quả kiểm định buộc phải di dời, tháo dỡ nhưng chưa hoàn tất, gồm chung cư số 47 Long Hưng (phường Tân Sơn Nhất) và chung cư 40/1 Tân Phước (phường Tân Hòa) năm 2022 Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản đề nghị UBND quận Tân Bình (cũ) sớm rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo đúng chỉ đạo của UBND TPHCM.

Chung cư số 170 - 171 đường Tân Châu (phường Tân Hòa) được chuyển đổi sang đất giáo dục để xây dựng phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, (phường Bến Thành) UBND TPHCM đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TPHCM (930 ha) thuộc ô phố ký hiệu S6.

Chung cư số 11 đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị đưa ra ngoài danh sách công trình cải tạo, di dời và tháo dỡ để xây dựng mới chung cư được xây dựng trước năm 1975.

Đối với 4 chung cư gồm chung cư Trúc Giang (phường Xóm Chiếu), chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C ở phường Khánh Hội), chung cư cũ Tôn Thất Thuyết (lô A, B,C ở phường Khánh Hội), chung cư cũ Hoàng Diệu ( lô Y ở phường Khánh Hội) hiện Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có quyết định về duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường. Hiện nay, UBND phường là cơ quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

TPHCM (cũ) hiện có 474 chung cư với 573 lô xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn.

10 dự án còn lại chưa có kết luận kiểm định phải di dời, tháo dỡ nhưng phải thực hiện công tác chỉnh trang xây dựng mới.

Trong đó, cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài) đã di dời, phá dỡ 1 lô chung cư nhưng chưa thực hiện di dời, phá dỡ đối với các lô còn lại và đề xuất mời gọi đầu tư. Hiện UBND phường Vườn Lài đang thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 theo quy định.

Còn với 9 cụm chung cư còn lại, việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phục vụ chương trình xây dựng cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TPHCM sẽ được xem xét trong quá trình lập các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan.

Theo Sở Xây dựng, TPHCM (cũ) hiện có 474 chung cư với 573 lô xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D đã được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng đã được dỡ bỏ.

Hồi đầu năm nay, UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cơ bản các công tác chuẩn bị phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975 và các nhà chung cư được xây dựng từ năm 1975 - 1994. Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng trước năm 1975.

Đối với 16 chung cư cấp D, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành công tác xây dựng mới đối với 7 chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D được xây dựng trước năm 1975. Hoàn thành công tác xây dựng mới đối với 9 chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D được xây dựng trước năm 1975 và các chung cư cấp D phát sinh. Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thành công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại đối với các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.