TPHCM nắng nóng 35 độ C, chỉ số tia cực tím ở ngưỡng gây hại cao

TPO - Trong những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3, TPHCM bước vào đợt nắng nóng, nền nhiệt cao nhất 35 độ C, độ ẩm thấp, chỉ số tia cực tím (UV) ở ngưỡng gây hại cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (27/2) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong khi đó, tại TPHCM nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có thể đạt 35 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến ở mức 53%. Dự báo chỉ số tia cực tím (UV) ở ngưỡng gây hại rất cao. Chỉ số tia UV cao nhất ở vào khoảng từ trưa đến đầu giờ chiều 27/2.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ hoạt động mạnh. Từ nay đến ngày 8/3, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, khoảng ngày 4 - 5/3 được tăng cường trở lại phía Bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía Nam, qua khu vực Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động mạnh, từ khoảng ngày 3/3 hoạt động suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông.

Rãnh áp thấp xích đạo có trục 4 - 6 độ vĩ Bắc kết hợp nhiễu động gió đông trên cao (gây mưa) ảnh hưởng yếu tới Nam bộ từ ngày 4 - 7/3.

Trước đó, trong bản tin phân tích, đánh giá thời tiết tháng 2/2025 tại TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho biết, tuần cuối tháng 2, không khí lạnh còn hoạt động khá mạnh nhưng những đợt tăng cường thưa dần và chủ yếu là tăng cường lệch đông. Do đó, nhiệt độ tăng đáng kể và một vài ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Gió Đông Bắc trên các khu vực biển cũng có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, áp thấp Ấn - Miến có xu hướng hoạt động mạnh dần trong tuần cuối tháng 2 kéo dài và có xu hướng mở rộng về phía Nam. Những sóng nhiệt sinh ra từ vùng áp thấp này bắt đầu có ảnh hưởng đến thời tiết khu vực và gây nắng nóng cho khu vực trung tâm thành phố trong một vài ngày cuối tháng 2.

Nhiệt độ trung bình của tháng 2/2025 tại TPHCM phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm nhưng không nhiều, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Cụ thể, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 26,8 - 28 độ C; cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 - 25 độ C.