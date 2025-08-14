Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP.HCM: Nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 chung cư, tiếng nổ gây hoảng sợ

Linh Lê

HHTO - Sáng 14/8, cư dân tại một khu chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) hoảng hốt khi chứng kiến cảnh một nam thanh niên ném liên tiếp 3 bình nước suối loại 20 lít từ tầng 26 xuống đường, gây ra những tiếng nổ lớn.

Theo hình ảnh từ camera và clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra tại khu vực cụm chung cư thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (phường 22, khu vực cũ của quận Bình Thạnh), từng bình nước rơi từ độ cao hàng chục mét, va mạnh xuống mặt đường, vỏ bình vỡ tung, nước bắn ra khắp nơi. Nhiều người đi bộ và phương tiện đang lưu thông phải vội vàng tránh xa khu vực nguy hiểm.

Danh tính người gây ra vụ việc được xác định là L.Q.H. (22 tuổi), cư trú ngay tại tầng 26 của tòa nhà. Cơ quan chức năng cho biết H. có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn lo âu và tự kỷ.

collage.png
Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau sự việc, ban quản lý chung cư cùng lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu gia đình đưa H. đi điều trị tâm lý. Rất may, các bình nước không rơi trúng người đi đường nên không gây thương vong và không phát hiện hư hỏng tài sản. Cơ quan chức năng cảnh báo nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi ném vật từ trên cao xuống có thể bị xử phạt hành chính từ 3-5 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của hành vi ném đồ từ tầng cao, cũng như tầm quan trọng của việc quan tâm, hỗ trợ người có vấn đề về sức khỏe tâm thần để tránh những sự cố đáng tiếc.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#TP.HCM #chung cư #nam thanh niên #ném bình nước #tầng 26 #hoảng sợ

