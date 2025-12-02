TPHCM mịt mù, thời tiết trong tháng cuối năm 2025 ra sao?

TPO - Từ nay đến cuối năm, TPHCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh. Thời tiết có thể chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C. Ngoài ra, hiện tượng sương mù có khả năng xuất hiện trong một vài ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 2/12, nhiều nơi tại TPHCM không có nắng, bầu trời mịt mù, nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Nhiệt độ thấp nhất buổi sáng khoảng 24-26 độ C.

Trong khi đó, khảo sát trên ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir - Thụy Sỹ) cho thấy chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 8 giờ tại TPHCM đạt 45 µg/m3, cao gấp 9 lần so với ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bầu trời TPHCM mịt mù vào sáng 2/12. Ảnh: Khánh Phương

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 12, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có xu hướng suy yếu, từ ngày 4/12 tăng cường trở lại phía bắc nước ta, sau tăng cường sâu xuống phía nam. Bão số 15 hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông suy yếu và tan dần. Đồng thời, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ.

Trong 10 ngày giữa tháng, không khí lạnh hoạt động suy yếu trong những ngày đầu, từ khoảng 15-16/12 tăng cường trở lại xuống phía bắc nước ta, sau khuếch tán sâu xuống phía nam; áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ.

Trong 10 ngày cuối năm 2025, không khí lạnh tiếp tục hoạt động và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực nước ta. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Bộ. Đề phòng khả năng xuất hiện thêm 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong 10 ngày đầu tháng 12, mưa ở TPHCM xuất hiện chủ yếu ở vài nơi, riêng những ngày đầu có khả năng xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ ít thay đổi so với tuần cuối tháng 11.

Từ nay đến cuối năm, hiện tượng sương mù có khả năng xuất hiện tại TPHCM trong một vài ngày. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong 10 giữa tháng, mưa có xu hướng giảm, chỉ phổ biến vài nơi. Nhiệt độ ít thay đổi so với tuần đầu tháng.

Trong tuần cuối của năm 2025, mưa tiếp tục có xu hướng giảm, chỉ phổ biến vài nơi hoặc không mưa. Nhiệt độ ít thay đổi so với tuần giữa.

Nhiệt độ trung bình tháng 12 ít thay đổi so với tháng 11, phổ biến xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dưới tác động của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất được dự báo tại TPHCM sẽ phổ biến từ 21-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C.