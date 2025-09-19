Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

TPHCM: Kiểm tra giao thông tại cổng trường, lộ nam sinh lớp 12 dùng ma túy

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 19/9, trong chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại Trường GDTX Thủ Đức, TPHCM, lực lượng CSGT phát hiện một nam sinh lớp 12 dương tính với ma túy khi đang điều khiển xe máy đến trường

Chuyên đề do Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Thủ Đức thực hiện.

img-5417.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra học sinh vi phạm

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam học sinh lớp 12 (19 tuổi, ngụ phường Đông Hòa) điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường. Kết quả test nhanh cho thấy nam sinh dương tính với ma túy (cần sa).

Khai với công an, nam sinh cho biết trước đó mua cần sa qua mạng xã hội và sử dụng một mình tại nhà riêng.

Đội CSGT Rạch Chiếc sau đó tiến hành bàn giao cho Công an phường Thủ Đức xử lý theo quy định.

Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#Nam sinh vi phạm giao thông #CSGt #Thủ Đức #TPHCM #Ma tuý #Nam sinh dính ma tuý #Dương tính #dương tính chất cấm

Xem thêm

Cùng chuyên mục