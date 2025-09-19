TPHCM: Kiểm tra giao thông tại cổng trường, lộ nam sinh lớp 12 dùng ma túy

TPO - Ngày 19/9, trong chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại Trường GDTX Thủ Đức, TPHCM, lực lượng CSGT phát hiện một nam sinh lớp 12 dương tính với ma túy khi đang điều khiển xe máy đến trường

Chuyên đề do Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Thủ Đức thực hiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra học sinh vi phạm

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam học sinh lớp 12 (19 tuổi, ngụ phường Đông Hòa) điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường. Kết quả test nhanh cho thấy nam sinh dương tính với ma túy (cần sa).

Khai với công an, nam sinh cho biết trước đó mua cần sa qua mạng xã hội và sử dụng một mình tại nhà riêng.

Đội CSGT Rạch Chiếc sau đó tiến hành bàn giao cho Công an phường Thủ Đức xử lý theo quy định.

Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.