Xã hội

Google News

TPHCM: Giải báo chí viết về Nghị quyết 57-NQ/TW có quy mô giải thưởng hàng trăm triệu đồng

Ngô Tùng
TPO - Giải thưởng được tổ chức nhằm phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 16/9, tin từ Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, sở này phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị - lần 1 năm 2025.

Giải thưởng được tổ chức nhằm phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 57 như nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động trong toàn xã hội về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng và dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền dữ liệu.

z6936453430083-6f49b95be4963789a69179a47d3e16b1.jpg
TPHCM có môi trường hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sôi động bậc nhất cả nước. Ảnh: Ngô Tùng

Ban Tổ chức nhận các tác phẩm đăng tải trên báo hoặc phát sóng phát thanh, truyền hình từ ngày 1/1 đến 15/11/2025 và có xác nhận của đơn vị.

Thời gian nhận tác phẩm tranh giải từ nay đến ngày 20/11.

Ban Tổ chức giải không hạn chế số lượng gửi tác phẩm dự thi (bao gồm tất cả các thể loại). Tuy nhiên, mỗi tác giả chỉ được dự thi tối đa 3 tác phẩm.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 57 tại TPHCM.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ (79 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM).

Email: nvaphuong.skhcn@tphcm.gov.vn

Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải sẽ được tặng Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và kỷ niệm chương cùng hiện kim gồm:

1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 2 giải Nhì (40 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (30 triệu đồng/giải, 10 giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải) và 1 giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất (40 triệu đồng).

Ngô Tùng
