Thủ tướng phát động cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các cơ quan, đoàn thể, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu đến năm 2030 tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu các nước có thu nhập trung bình cao.

Sáng 24/4, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Tham dự lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là con đường duy nhất để bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh, xã hội văn minh, hiện đại, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

“Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học, trí thức và Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao.

Thủ tướng nêu một số mục tiêu cụ thể như quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%, hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến.

Thủ tướng mong muốn khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân, tự lực tự cường, khai thác tối đa năng lực nội sinh, với quan điểm người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính, nhà khoa học là nhân tố then chốt, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy.

Thủ tướng đề nghị đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

Đến năm 2025, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hoá số đạt mức cao của thế giới, thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.

Thủ tướng nêu 3 quyết tâm để đạt được mục tiêu trên gồm quyết tâm chính trị, quyết tâm xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ mang tính đột phá và quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp quyết liệt hành động, xây dựng tầm nhìn, chiến lược lâu dài và rõ ràng, chuyển từ ứng dụng và làm chủ công nghệ sang xây dựng năng lực sáng tạo đột phá, tận dụng cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 để "đi tắt, đón đầu", làm chủ tương lai.

Tham dự Lễ phát động, ông Chu Đức Hà, giảng viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 chia sẻ, những giảng viên, nhà khoa học trẻ như ông tin rằng, mỗi ý tưởng sáng tạo hôm nay chính là nền móng vững chắc cho một Việt Nam vươn xa, tự lực, tự cường hơn trong ngày mai.

“Chúng tôi cam kết nguyện phấn đấu, nỗ lực, dành toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp trồng người, cho sự phát triển nền giáo dục, khoa học công nghệ nước nhà; chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân ta đào tạo, bồi dưỡng những lớp sinh viên có phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, ông Hà nói.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chia sẻ, địa phương nhận thức sâu sắc, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực không ngừng.

"Thành phố cam kết sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra", ông Cường nói.