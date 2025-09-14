TP.HCM: Cán bộ có nhà ở cách xa nơi làm việc trên 14km được hỗ trợ nhà ở xã hội

TPO - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 14,5 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km) thì được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Sau sáp nhập, hợp nhất, nhiều cán bộ TPHCM được thành phố hỗ trợ các chính sách về chỗ ở, điều kiện đi lại để phù hợp bối cảnh mới. Ảnh: Ngô Tùng

Trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc xã cách địa điểm làm việc từ 20 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km) thì được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đặc khu Côn Đảo; ngoại trừ trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc đặc khu Côn Đảo nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố việc thực hiện quy định này.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định.

UBND TPHCM cũng yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiên cứu; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 31/5/2030.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề hồi cuối tháng 8, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất cho cán bộ, công chức, viên chức TPHCM là 10,4 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này được áp dụng đối với người có phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến 0.9 được hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng; người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 và người không có hệ số phụ cấp chức vụ, người lao động là 4,8 triệu đồng/tháng.

Dự kiến, mức hỗ trợ trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Quốc hội chuyên trách, người làm việc tại một số cơ quan, đơn vị như Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

Các mức hỗ trợ được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều động, phân công, bố trí thay đổi địa điểm làm việc so với thời điểm trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Chính sách, chế độ hỗ trợ được áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bố trí nhà ở công vụ hoặc đến hết ngày 30/6/2027.