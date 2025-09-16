Toyota trình làng mẫu xe điện đa dụng

TPO - Sản phẩm đắt nhất của Toyota không phải xe du lịch, mà lại là một chiếc xe điện đa dụng có thể biến hóa linh hoạt thành xe buýt đưa đón, cửa hàng di động, xe bán đồ ăn hay trung tâm dịch vụ.

Toyota vừa chính thức thương mại hóa mẫu xe điện mang tên e-Palette sau nhiều năm thử nghiệm. Mẫu xe đặc biệt này có khả năng tích hợp công nghệ tự lái và biến hóa thành cửa hàng di động, quán cà phê hay trung tâm dịch vụ lưu động.

e-Palette lần đầu xuất hiện dưới dạng concept tại CES 2018. Phiên bản tái thiết kế được ra mắt sau đó để phục vụ Thế vận hội Tokyo 2021. Kể từ đó, Toyota đã tiếp tục cải tiến thiết kế nhằm hướng tới phiên bản e-Palette thương mại hóa.

Toyota e-Palette concept.

Đối với phiên bản sản xuất, xe vẫn giữ lại nhiều đường nét nguyên bản với kiểu dáng hộp đối xứng, bánh nhỏ, cửa kính lớn và đầu xe có tính nhận diện cao nhờ cụm đèn LED tròn cùng bảng hiển thị kỹ thuật số.

Toyota cũng đã bổ sung cửa sổ hai bên lớn hơn và đèn báo hiệu mỏng tinh tế trên khung kính chắn gió. Phần đuôi xe được thiết kế đối xứng với phần đầu, nổi bật với cụm đèn hậu màu đỏ và trụ xe vững chắc.

Khoang lái của Toyota e-Palette được bố trí ghế lái đặt chính giữa với vô lăng hình chữ nhật, hệ thống lái điện tử steer-by-wire, màn hình trung tâm, màn hình giải trí hai bên và một màn hình giám sát cabin. Các chức năng thiết yếu được điều khiển bằng các nút bấm vật lý trên hai bảng điều khiển.

Sàn xe thấp, cửa trượt rộng cùng tấm ván dốc giúp việc lên xuống xe dễ dàng hơn, đặc biệt là với người dùng xe lăn và xe đẩy trẻ em.

Cabin xe có thể tối chứa đa 17 người, trong đó có 4 ghế ngồi cho hành khách. Toyota cho biết người dùng có thể tùy biến nội thất để biến chiếc xe điện thành một khoang giải trí hoặc cửa hàng lưu động.

Toyota e-Palette có chiều dài 4.950 mm, gần bằng một chiếc Land Cruiser Prado. Điểm khác biệt nằm ở chiều rộng và chiều cao, lần lượt là 2.080 mm và 2.650 mm , tạo nên một diện mạo vuông vức hơn nhiều so với chiếc SUV cùng nhà.

Về vận hành, xe dùng động cơ điện 201 mã lực và mô-men xoắn 266 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h. Pin 72,8 kWh cho phạm vi hoạt động 250 km, có thể sạc đến 80% trong 40 phút hoặc 12 giờ với nguồn điện thông thường. Ngoài ra, e-Palette còn có thể hoạt động như một nguồn điện dự phòng khẩn cấp.

Khác với các nguyên mẫu trước đây có thể tự lái hoàn toàn, e-Palette phiên bản sản xuất hiện chỉ có hệ thống hỗ trợ lái xe Cấp độ 2. Tuy nhiên, Toyota nhấn mạnh rằng xe vẫn có thể lái tự động thông qua các nâng cấp phần cứng và phần mềm tùy chọn của bên thứ ba.

Về giá bán, Toyota e-Palette được niêm yết tại Nhật Bản với mức giá 29 triệu Yên (khoảng 5,2 tỷ đồng). Con số này cao hơn cả SUV siêu sang Century (27 triệu Yên - 4,8 tỷ đồng), biến e-Palette trở thành mẫu xe đắt nhất trong dòng sản phẩm của Toyota hiện tại.

Xe siêu sang Toyota Century SUV.

Toyota chưa công bố số lượng sản xuất, nhưng cho biết e-Palette sẽ được sản xuất theo đơn đặt hàng. Ban đầu, mẫu xe đa dụng này sẽ phục vụ tại Toyota Arena Tokyo và thành phố tương lai Woven City.