Tour xem rùa đẻ ở Côn Đảo hút khách

TPO - Đến Côn Đảo dịp tháng 4 tới tháng 10 hàng năm, du khách sẽ được trải nghiệm tour du lịch sinh thái xem rùa đẻ hay là tự tay thả những con rùa biển nhỏ xíu về với biển.

Rùa biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo thường là loại rùa xanh (còn gọi là vích). Đây là loài rùa có kích thước lớn và là một trong 7 loại rùa biển, quý hiếm nằm trong Sách Đỏ, hiện ở cấp độ nguy cấp nên công tác bảo tồn được tiến hành rất nghiêm ngặt. Mùa sinh sản của loài rùa này kéo dài trong mùa mưa, từ tháng 4 tới tháng 10 hàng năm. Rùa sẽ bò lên bờ cát ở những bãi biển vắng người để đào lỗ đẻ trứng.

Một con rùa đang bò lên bãi biển để tìm chỗ đẻ trứng

Tại Côn Đảo, rùa thường bò lên những bãi biển như hòn Bảy Cạnh, Bãi Dương, Hòn Cau, Hòn Tài, Hòn Tre Lớn... Do đặc tính rùa chỉ đẻ khi vắng người nên để xem được khoảnh khắc thú vị này, du khách phải có sự hướng dẫn của các nhân viên tại các trạm Bảo tồn rùa biển (Vườn quốc gia Côn Đảo).

Nhân viên Trạm cứu hộ đang hướng dẫn du khách thả rùa con

Mỗi tour xem rùa đẻ chỉ tối đa 50 khách, được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Du khách được đưa lên tàu hay đi bộ tới bãi cát nơi rùa sẽ bò lên, và phải giữ trật tự, ngồi đúng vị trí chỉ định trong suốt quá trình xem rùa. Đồng thời tuyệt đối giữ vệ sinh môi trường, không xả rác, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Một ổ trứng rùa vừa đẻ

Rùa thường đẻ trứng vào ban đêm, thời gian lên bãi biển có khi kéo dài từ tối cho đến sáng hôm sau nên thời gian chờ đợi khá lâu. Mỗi khi có con rùa bò lên bãi là tất cả mọi người đều im lặng, hồi hộp theo dõi từng bước chân của rùa.

Thời gian chờ đợi kéo dài khoảng vài giờ từ là khi con rùa bắt đầu đẻ trứng. Hàng trăm quả trứng rùa trắng hồng, tròn to tương tự như quả bóng bàn lần lượt rơi xuống hố khiến mọi người vỡ oà vì được chứng kiến điều kỳ thú của thiên nhiên.

Nhân viên cứu hộ đang kiểm tra chỗ rùa đẻ

Trong khi đó, hoạt động thả rùa về biển thường được tổ chức vào lúc sáng sớm. Du khách sẽ được nhân viên hướng dẫn đưa cho những giỏ chứa rùa con. Đây là những con rùa được ấp nở và chăm sóc để đủ tuổi thả về với môi trường biển. Du khách sẽ tự tay nghiêng giỏ để những chú rùa bé xíu bò ra ngoái. Theo bản năng sinh tồn, chúng định hướng rồi líu ríu chạy xuống biển, hoà vào dòng nước cực kỳ đáng yêu.

Du khách cũng được nghe các nhân viên tại trạm kể về quá trình ấp và bảo tồn trứng rùa, về đời sống sinh học của loài rùa. Tất cả cùng sự kỳ vọng sau 30 năm nữa, những chú rùa trên sẽ trưởng thành, trở lại nơi chúng được sinh ra.

Những chú rùa con trong giỏ

Theo chị Thu Hường, đại diện cho đơn vị chuyên tổ chức xem rùa tại Côn Đảo, sản phẩm du lịch xem rùa chỉ mới được tổ chức trong vài năm gần đây nhưng đã thu hút khá nhiều du khách tham gia. Sự trải nghiệm để tìm hiểu về thiên nhiên giúp cho du khách có thêm các kiến thức về môi trường, được sống trong các khoảnh khắc tuyệt vời bởi vẻ đẹp tạo hoá mà thiên nhiên ban tặng.

Chùm ảnh tour xem rùa đẻ và trải nghiệm thả rùa con tại Côn Đảo (NVCC)

Để xem rùa đẻ, du khách phải băng rừng

Hay lên tàu tới các hòn đảo lân cận, ít người sinh sống

Hồi hộp xem rùa chuẩn bị đẻ

Và vỡ oà khi thấy những quả trứng rùa

Tại các bãi có rùa đẻ luôn có "Bệnh viện sản" dành cho rùa

Bãi ấp trứng rùa

Những chú rùa con mới sinh

Du khách chờ đợi để chuẩn bị thả rùa con

Những chú rùa lần đầu tiên chạy trên bãi cát

Chúng chạy ra hướng biển xanh, nơi chúng bắt đầu cuộc sống