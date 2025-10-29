Toshiba: 95 năm chắt lọc tinh hoa giúp nâng tầm bữa cơm với BST nồi cơm điện UMAMI SERIES

Trong gần một thế kỷ, Toshiba đã chọn cách tiến lên bằng sự tỉ mỉ, giữ vững tinh thần Nhật Bản trong từng sản phẩm nhưng vẫn luôn đổi mới để đồng hành cùng nhịp sống đương đại. Từ chiếc nồi cơm điện đầu tiên ra đời giữa thập niên 50 cho đến những thiết bị thông minh của kỷ nguyên 4.0, Toshiba đã viết nên câu chuyện về “nghệ thuật chăm sóc gia đình” với công nghệ và cảm xúc giao hòa.

Từ chiếc nồi cơm điện đầu tiên đặt nền móng

Từ những năm đầu thế kỷ 20, khi khái niệm “thiết bị gia dụng” còn xa lạ với phần lớn người tiêu dùng châu Á, Toshiba đã đặt nền móng cho hành trình đổi mới bằng loạt phát minh mang tính mở đường. Năm 1930, hãng cho ra đời chiếc tủ lạnh và máy giặt chạy điện đầu tiên tại Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho thời kỳ hiện đại hóa trong sinh hoạt gia đình.

Hai thập niên sau, Toshiba tiếp tục gây tiếng vang toàn cầu với nồi cơm điện tự động ER-4, sản phẩm được xem là biểu tượng của sự thay đổi trong văn hóa nội trợ. Trong bối cảnh phần lớn các gia đình vẫn nấu cơm bằng bếp củi hay than, ER-4 giúp tiết kiệm thời gian và giải phóng sức lao động của hàng triệu phụ nữ, mở ra kỷ nguyên mới cho đời sống tiện nghi trong mỗi căn bếp.

Bước sang thế kỷ 21, thương hiệu tiếp tục dẫn đầu xu hướng bằng việc tích hợp công nghệ áp suất chân không và kích hoạt enzyme Umami, tối ưu hóa quá trình nấu để lưu giữ vị ngọt tự nhiên của gạo.

Tới triết lý #DetailsMatter, mang tinh thần Nhật Bản trong từng chi tiết

Với Toshiba, công nghệ chưa bao giờ chỉ là những con số hay thuật toán. Đằng sau mỗi sản phẩm là triết lý #DetailsMatter, lời nhắc về tầm quan trọng của những điều nhỏ bé, nơi từng chi tiết được chăm chút để tạo nên giá trị lớn lao. Sau 95 năm, triết lý ấy đã vượt khỏi khuôn khổ một khẩu hiệu thương hiệu để trở thành biểu tượng cho cách người Nhật nhìn nhận thế giới với sự cẩn trọng, tinh tế và luôn hướng tới sự hoàn mỹ.

Nguồn cảm hứng cho #DetailsMatter bắt đầu từ “Tinh thần Takumi”, vốn là niềm tự hào trong văn hóa chế tác Nhật Bản. “Takumi” là sự khéo léo của đôi tay, là tâm hồn của người nghệ nhân, họ coi mỗi sản phẩm là minh chứng cho danh dự và lòng tự trọng nghề nghiệp.

Mỗi sản phẩm ra đời đều chứa đựng triết lý Takumi ấy: sự cầu toàn trong từng vật liệu, sự kiên định với tiêu chuẩn chất lượng, và hơn hết là khát vọng nâng cao chất lượng sống cho con người. Đó cũng chính là phong thái “thương gia” mà Toshiba theo đuổi: sự sang trọng không phô trương, tinh tế nhưng đầy ý nghĩa, được cảm nhận qua từng bữa cơm, từng nhịp sống trong mỗi gia đình.

Viết tiếp hành trình di sản với UMAMI Series

Trong sứ mệnh nâng tầm hương vị cơm nhà, Toshiba tiếp tục mang tinh thần #DetailsMatter vào hai đại diện tiêu biểu của UMAMI Series: RC-18DR5UVN và RC-18VXWVN(W).

Với RC-18DR5UVN, Toshiba đem đến một lựa chọn phù hợp cho đa số gia đình. Đó là một chiếc nồi cơm điện nhỏ gọn, tinh tế và hiệu quả. Hai phiên bản màu đen và trắng thanh lịch giúp thiết bị trở thành điểm nhấn hài hòa trong không gian bếp, trong khi công nghệ hiện đại đảm bảo từng hạt cơm luôn trọn vị như được nấu bằng đôi tay người nội trợ khéo léo.

Thưởng thức cơm nhà “thương gia” chưa khi nào dễ dàng đến thế!

Công nghệ kích hoạt Enzyme Umami nâng nhiệt nấu lên 70°C để “đánh thức”, sau đó duy trì mức 60 độ để tối đa hóa enzyme, giải phóng hương Umami tự nhiên, giúp tăng gấp nhiều lần độ thơm ngon của gạo. Hệ thống gia nhiệt 3D cùng thiết kế nắp ngăn đọng nước đảm bảo cơm luôn tơi, dẻo và giữ được độ thơm lâu dài. Với 10 chế độ nấu linh hoạt cùng khả năng giữ ấm lên đến 24 giờ, RC-18DR5UVN là giải pháp trọn vẹn cho những bữa ăn ấm cúng và tiện nghi.

Đưa công nghệ định chuẩn tinh hoa về ngay gian bếp nhà

Nếu RC-18DR5UVN hướng đến sự tiện lợi hằng ngày thì RC-18VXWVN(W) lại là lựa chọn của những người yêu sự hoàn hảo trong nghệ thuật nấu nướng. Công nghệ hút chân không tiên tiến giúp loại bỏ không khí trong lõi gạo, rút ngắn quá trình ngâm và nấu, đồng thời bảo quản cơm đến 40 giờ mà vẫn giữ nguyên hương vị. Cùng với đó, gia nhiệt cao tần IH tạo luồng nhiệt ổn định từ 3 hướng, giúp từng hạt cơm chín đều, dẻo và ngọt.

Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại Nhật Bản, với lòng nồi đúc nguyên khối phủ chống dính KAMADO Binchotan dày 3.0mm, phần đáy dày tới 7mm giúp chống mài mòn, trầy xước và đảm bảo độ bền vượt trội.

Từ chiếc nồi cơm điện tự động đầu tiên năm 1955 đến UMAMI Series tân tiến hôm nay, Toshiba luôn kiên trì với sứ mệnh đem công nghệ phục vụ cuộc sống, lan tỏa thông điệp “thương gia” trong từng sản phẩm.

