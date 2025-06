Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 trước khi kết thúc nhiệm kỳ

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh, Ngọc Hằng chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. 2 năm sau khi đăng quang, top 3 người đẹp gặt hái được những thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế cũng như có sự trưởng thành về con đường học tập, sự nghiệp.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 đã có nhiệm kỳ rực rỡ khi Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024, Á hậu Ngọc Hằng giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023, Á hậu Trịnh Thùy Linh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hoa hậu Thanh Thủy và nhiệm kỳ rực rỡ

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy tích cực trau dồi bản thân và được trao cơ hội đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế 2024.

Người đẹp làm nên lịch sử khi trở thành cô gái Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế ở chung kết cuộc thi Miss International 2024 tổ chức tại Nhật Bản.

Chiến thắng của Thanh Thủy dậy sóng mạng xã hội, được nhận xét là xứng đáng với sự tiến bộ vượt bậc cả về ngoại hình lẫn tri thức, kinh nghiệm sau hai năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Sau khi mang về thành tích danh giá trên đấu trường quốc tế, Thanh Thủy hoạt động năng nổ, được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như Đại sứ Du lịch Đà Nẵng, người truyền cảm hứng, đại sứ cho nhiều dự án cộng đồng… Thanh Thủy được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024 tại Lễ tuyên dương và trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Cô cũng là gương mặt đắt show tại các sự kiện và sàn diễn thời trang. Người đẹp Đà Nẵng liên tục đảm nhận vai trò first face hoặc vedette ở các show diễn.

Thanh Thủy được nhận xét là gương mặt có ảnh hưởng trong giới showbiz khi nhận nhiều giải thưởng như Pretty Lady Of The Year – Quý cô xinh đẹp nhất năm, Best Face Of The Year – Gương mặt đẹp nhất năm, Mỹ nhân của năm... Cô đứng thứ 6 trong cuộc bình chọn Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian 2024 của chuyên trang sắc đẹp Missosology.

Á hậu Trịnh Thùy Linh

Chưa có cơ hội thi quốc tế, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 Trịnh Thùy Linh tập trung trau dồi tri thức. Hồi tháng 8/2024, cô tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh doanh và Marketing tại chương trình học liên kết quốc tế giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Conventry (của Anh Quốc).

Trịnh Thùy Linh là sinh viên Lớp I16A1 khóa 62, ngành Kinh doanh và Marketing, Viện đào tạo Quốc tế - Chương trình cử nhân quốc tế (IBD) tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trịnh Thùy Linh từng nhiều lần xuất hiện với vai trò diễn giả ở các sự kiện giao lưu cùng sinh viên, làm diễn giả tại TEDxNEU... Cô tạo ấn tượng với lối tư duy thông minh và hiện đại.

Thùy Linh cho biết cô đang suy nghĩ thêm về việc học lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân.

Á hậu Ngọc Hằng - người đẹp đa tài

Lê Nguyễn Ngọc Hằng là người đẹp đầu tiên trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 thi nhan sắc quốc tế và giành thành tích cao. Cô cũng là Á hậu đầu tiên xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giành được danh hiệu Á hậu ở một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Ngọc Hằng đã đạt ngôi vị Á hậu 2 trong chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2023 diễn ra tại Ai Cập hôm 15/12/2023. Cô sinh năm 2003, cao 1,73 m, số đo ba vòng 85-60-89 cm.

Ngọc Hằng được biết đến là á hậu học giỏi, đa tài với nhiều tài năng như ca hát, nhảy, đàn piano, MC, võ thuật. Tháng 4/2024, Ngọc Hằng tung teaser MV đầu tay mang tên Yếu lòng, bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Cô cũng thử sức với lĩnh vực dancesport khi tham gia chương trình Bước nhảy Hoàn vũ 2024. Sau hai năm bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Ngọc Hằng chứng tỏ mình là người đẹp đa tài.