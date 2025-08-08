Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ yêu cầu CEO Intel từ chức ngay lập tức

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu ông Lip-Bu Tan - CEO mới của Intel, từ chức ngay lập tức, gọi ông là người "rất mâu thuẫn" do mối quan hệ với các công ty Trung Quốc và gây nghi ngờ về kế hoạch vực dậy tên tuổi mang tính biểu tượng của Mỹ.

Ông Lip-Bu Tan hiện là CEO của Intel. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Reuters đưa tin ông Tan đã đầu tư ít nhất 200 triệu USD vào hàng trăm công ty sản xuất và chip đời mới của Trung Quốc, trong đó một số công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc.

Trước khi ông Trump đưa ra phát biểu ngày 7/8, Thượng nghị sĩ Tom Cotton của đảng Cộng hòa đã gửi thư cho chủ tịch hội đồng quản trị của Intel để nêu những câu hỏi về mối quan hệ của ông Tan với các công ty Trung Quốc và một vụ án hình sự gần đây liên quan đến công ty cũ của ông là Cadence Design.

"CEO của INTEL rất MÂU THUẪN và phải từ chức ngay lập tức. Không còn giải pháp nào khác cho vấn đề này", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social. Cổ phiếu Intel ngay lập tức giảm 3%.

Thay đổi về lãnh đạo có thể gây áp lực lên Intel, hãng vốn đóng vai trò trụ cột trong nỗ lực vực dậy ngành sản xuất chip nội địa của Mỹ. Năm ngoái, Intel nhận khoản hỗ trợ 8 tỷ USD - khoản hỗ trợ lớn nhất theo Đạo luật CHIPS năm 2022, để xây dựng nhà máy mới ở Ohio và các tiểu bang khác.

Hiếm khi một tổng thống Mỹ công khai kêu gọi sa thải một CEO, vì vậy điều này đang gây ra tranh cãi giữa các nhà đầu tư.

"Điều này sẽ tạo ra một tiền lệ rất đáng tiếc. Bạn không muốn các tổng thống Mỹ ra lệnh cho ai điều hành công ty, nhưng chắc chắn ý kiến của ông ấy có giá trị và trọng lượng", Phil Blancato, CEO của Ladenburg Thalmann Asset Management, đánh giá.

David Wagner, giám đốc quản lý danh mục đầu tư và cổ phiếu tại Aptus Capital Advisors và cũng là cổ đông của Intel, cho rằng dù nhiều nhà đầu tư có thể nghĩ Tổng thống Trump đang can thiệp quá nhiều, nhưng đây chỉ là một tín hiệu khác cho thấy ông ấy rất nghiêm túc trong việc cố gắng đưa hoạt động kinh doanh trở lại Mỹ.

Ông Tan, người đã đảm nhiệm vị trí CEO của Intel từ tháng 3, chưa phản hồi đề nghị bình luận về diễn biến này.

Theo Reuters, ông Tan - thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm do ông sáng lập hoặc điều hành - đã đầu tư vào các công ty Trung Quốc, bao gồm các nhà thầu và nhà cung cấp cho quân đội Trung Quốc trong thời gian từ tháng 3/2012 – 12/2024.

Dựa trên hồ sơ doanh nghiệp Trung Quốc, Reuters cho biết họ xác định được 20 quỹ đầu tư và công ty mà hãng đầu tư mạo hiểm Walden của ông Tan là đồng sở hữu, cùng với các quỹ của Chính phủ Trung Quốc hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Các quỹ chính phủ chủ yếu thuộc về chính quyền của những địa phương nơi có nhiều trung tâm công nghệ Trung Quốc như Hàng Châu, Hợp Phì và Vô Tích. Một nguồn tin nắm được tình hình cho biết, ông Tan đã thoái vốn khỏi các công ty và tổ chức ở Trung Quốc, nhưng không cho biết cụ thể.

Ông Tan là doanh người Mỹ gốc Hoa và sinh ra ở Malaysia. Ông là CEO của Cadence Design từ năm 2008 – 2021. Trong thời gian đó, hãng sản xuất phần mềm thiết kế chip của ông đã bán sản phẩm cho một trường đại học quân sự Trung Quốc và được cho là đã tham gia thử nghiệm mô phỏng các vụ nổ hạt nhân.

Để vực dậy Intel, hội đồng quản trị của hãng đã bổ nhiệm ông Tan làm tổng giám đốc điều hành, trông cậy vào kinh nghiệm dày dặn của ông trong ngành chip và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ đầy triển vọng.

Ông Tan hầu như đã từ bỏ chiến lược trước đây của Intel, mạnh tay cắt giảm nhân sự và tạm dừng các nhà máy sản xuất đã được lên kế hoạch trên toàn cầu.