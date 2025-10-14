Tổng thống Madagascar bị luận tội, quân đội kiểm soát đất nước

TPO - Một đại tá quân đội Madagascar, người đã chỉ huy cuộc binh biến trong làn sóng biểu tình của thế hệ Z, tuyên bố quân đội đã nắm quyền kiểm soát quốc đảo châu Phi này, sau khi Tổng thống Andry Rajoelina rời khỏi đất nước.

Tổng thống Madagascar phát biểu trong video ghi hình từ nơi bí mật, giữa làn sóng biểu tình của thế hệ Z. (Ảnh: AP)

"Chúng tôi đã nắm quyền", Đại tá Michael Randrianirina phát biểu trên đài phát thanh quốc gia ngày 14/10. Ông cho biết quân đội đã giải tán tất cả các thể chế ngoại trừ Hạ viện, cơ quan vừa bỏ phiếu luận tội Tổng thống Rajoelina.

Các nhà nghị sĩ Madagascar nhất trí luận tội Tổng thống Rajoelina, với 130 phiếu thuận và 1 phiếu trắng.

Phủ tổng thống tuyên bố cuộc bỏ phiếu là vi hiến và bất kỳ quyết định hoặc nghị quyết nào được đưa ra trong cuộc họp đều "vô hiệu" vì quốc hội đã bị giải tán.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Rajoelina tuyên bố giải tán Hạ viện. Tuyên bố được đăng trên trang Facebook của phủ tổng thống Madagascar.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông Rajoelina. Trong video phát biểu đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo 51 tuổi cho biết ông đã rời khỏi đất nước đến "nơi an toàn" vì lo sợ cho tính mạng của mình. Ông không nói mình đang ở đâu.

Có thông tin nói rằng ông đã rời khỏi đất nước trên chiếc máy bay quân sự của Pháp. Tuy nhiên, ông Rajoelina vẫn không từ chức.

Những diễn biến này xuất hiện dồn dập giữa làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần do những người biểu tình thuộc thế hệ Z khởi xướng. Bước ngoặt của cuộc biểu tình xuất hiện khi đơn vị tinh nhuệ CAPSAT của quân đội quay lưng với ông Rajoelina và tham gia biểu tình.

Đơn vị này cho biết đang phụ trách toàn bộ lực lượng vũ trang Madagascar.

Các chỉ huy CAPSAT phủ nhận thông tin cho rằng họ vừa thực hiện một cuộc đảo chính, khẳng định người dân Madagascar nên quyết định điều gì tiếp theo.

Ngày 14/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng cho rằng cần duy trì trật tự hiến pháp ở Madagascar, và mặc dù Pháp hiểu những bất bình của giới trẻ, nhưng họ không nên bị các phe phái quân sự lợi dụng.

Madagascar đang đối mặt với tình trạng nghèo đói nghiêm trọng, ảnh hướng tới khoảng 75% trong tổng số 31 triệu dân, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới.