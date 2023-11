Tổng kiểm tra xe hợp đồng, xe du lịch toàn quốc

TPO - Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường bộ và Sở Giao thông vận tải các địa phương tổ chức tổng kiểm tra hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch.

Yêu cầu trên của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được đưa ra theo chỉ đạo của Thủ tướng về tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải tại Công điện ngày 31/10/2023 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ và Sở GTVT các địa phương kiểm tra hoạt động xe hợp đồng, xe du lịch, chú trọng kiểm tra với phương tiện từ 10 chỗ ngồi trở lên; xử lý nghiêm theo đúng quy định với hành vi vi phạm.

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. Trong đó, các địa phương cần khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, số lượng hành khách…

Số liệu từ Cục Đường bộ cho thấy, tới hết năm 2022, cả nước có 18.863 đơn vị với hơn 224.800 xe ô tô kinh doanh chở khách theo hợp đồng, chiếm gần 71% tổng số lượng xe khách cả nước.

Với xe du lịch, cả nước có hơn 3.500 xe của 738 đơn vị kinh doanh, chiếm hơn 1% tổng số xe khách.

Trong năm 2022, hệ thống giám sát hành trình ghi nhận hơn 16,7 triệu lượt xe ô tô kinh doanh vi phạm tốc độ. Sở GTVT các địa phương đã thu hồi phù hiệu do vi phạm tốc độ với hơn 24.600 lượt phương tiện (vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000 km xe chạy trở lên); có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh với hơn 148.800 lượt xe vi phạm tốc độ, lái xe quá thời gian, vi phạm về truyền dữ liệu.

Tuy nhiên, các xe vi phạm tốc độ được phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình chỉ bị xử phạt hành chính tổng số tiền 22 triệu đồng.

Gần đây, xe ô tô chở khách theo hợp đồng liên tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Mới nhất, vào rạng sáng 31/10, xe hợp đồng biển kiểm soát 14B-036.57, đã va chạm liên tiếp với 2 xe đầu kéo tại Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, làm 5 người chết, nhiều người bị thương.

Trước đó đúng 1 tháng, vào ngày 30/9, xe khách Thành Bưởi (TPHCM) biển số 50F-004.83 lưu thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua Đồng Nai, tài xế phóng nhanh, vượt ẩu đã đâm trực diện vào xe khách 16 chỗ đi ngược chiều. Hậu quả làm 5 người chết và 4 người bị thương nặng. Đáng chú ý, tài xế điều khiển xe khách Thành Bưởi đang bị tước bằng lái xe do các vi phạm tốc độ trước đó. Xe khách Thành Bưởi gây tai nạn trên đăng ký kinh doanh là xe hợp đồng, nhưng chủ yếu chở khách tuyến cố định TPHCM – Đà Lạt.