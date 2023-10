Lời kể hãi hùng của nạn nhân vụ đâm xe thảm khốc ở Lạng Sơn

Qua cơn nguy kịch, nhưng bà Lê Thị Nhàn (trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đau đớn khi mất đi người con trai 32 tuổi, là người đi cùng chuyến xe định mệnh. Bà kể: Ngày 30/10, đoàn khách gồm 16 người đủ lứa tuổi thuê ô tô biển kiểm soát 14B-036.57, do ông Quách Đình Trọng (SN 1966, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cầm lái, đưa mọi người từ Hạ Long lên đền Chầu thuộc xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn để làm lễ hầu đồng.

Xong việc, mọi người lên xe ra về ngay trong đêm để kịp sáng hôm sau đi làm vì người tham gia đoàn đa số là công nhân, người lao động. Theo bà Nhàn, người ngồi trên xe này đa số là khách quen của nhà xe nên khá yên tâm.

Vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31/10, trên Quốc lộ 1A tuyến Hà Nội - Lạng Sơn thuộc địa phận dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, ô tô đang di chuyển thì bỗng đâm vào đuôi xe sơmi rơmooc chở xi măng, hỏng máy đỗ bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội; sau đó ô tô tiếp tục va chạm với xe container ngược chiều. Hậu quả, 5 người chết, 10 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

“Tôi bị thương nhưng lòng như lửa đốt vì đang có nguyện vọng xin về quê điều trị và phải về nhà lo hậu sự cho con trai. Xe đã đặt chuyến mà giờ tôi không đi được vì vỡ hết xương sườn”, bà Nhàn nghẹn ngào.

Bà Mai Thị Bông, trú tại thành phố Hạ Long, kể, khi lên xe ngồi, bà còn thức, nhìn ra đường khá tối. Rồi có tiếng va chạm rất mạnh, bà ngất đi. Sau đó, bà thoáng nghe thấy xung quanh có nhiều tiếng gào thét. Cánh cửa xe khách bật ra, bà nhanh chóng bò ra khỏi xe và thấy rỉ máu ở mặt vì bị thương ở mắt... Bà Võ Thị Hà cũng trú tại thành phố Hạ Long có ba người trong gia đình cùng đi chuyến xe này gồm hai vợ chồng và em chồng, tất cả đều bị thương...

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, sau tai nạn một số nạn nhân bị thương được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng (Lạng Sơn). Đến chiều 31/10, Trung tâm đồng ý cho 3 người chuyển về quê ở tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi, điều trị. Ba trường hợp khác bị chấn thương phần mặt, sườn đang chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi.

Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiếp nhận 4 nạn nhân. Các y bác sỹ đã mổ cấp cứu hai người bị tương nặng. Ca mổ thành công, một người xin chuyển về bệnh viện tại Quảng Ninh; một người điều trị tại Trung tâm. Hai trường hợp còn lại xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tầm nhìn hạn chế

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, các sở ngành chức năng địa phương tổ chức 2 đoàn công tác xuống hiện trường chỉ đạo điều tra và khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị nạn. Sáng 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, có mặt ở Lạng Sơn. Tại hiện trường, ông Hùng yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng đó, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cua dốc, trời tối, tầm nhìn hạn chế nên lái xe khách 16 chỗ đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới, sau đó va chạm tiếp với một ô tô đi ngược chiều. Kiểm tra hiện trường cho thấy vạch kẻ đường và hệ thống biển báo cơ bản đầy đủ, bảo đảm ATGT.

Tuy nhiên, đơn vị quản lý tuyến đường là UBND tỉnh Lạng Sơn cần chỉ đạo nhà thầu là Công ty CP BOT Hà Nội - Bắc Giang rà soát để phát hiện, xử lý các bất cập liên quan... Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh và sơ bộ cho thấy cả 3 tài xế có phương tiện liên quan vụ tai nạn đều không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy và cả 3 phương tiện đều còn hạn kiểm định.

Tuy nhiên, qua hệ thống dữ liệu giám sát hành trình, xe hợp đồng 16 chỗ đã ngắt kết nối dữ liệu lúc 4h59 ngày 30/10, cách thời điểm xảy ra vụ TNGT 19 tiếng. Ông Hùng đề nghị cơ quan Công an trích xuất dữ liệu để làm rõ xe đầu kéo vận chuyển xi măng đã thực hiện đúng quy định về khoảng cách, biện pháp cảnh bảo khi dừng xe hay chưa...

Ngăn chặn tái diễn

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự như vụ tai nạn xảy ra ở Lạng Sơn, ngày 31/10. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 5 người chết và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có). UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Văn Kiên