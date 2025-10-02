Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi tỉnh có ít nhất '5 nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em'

TPO - Tổng Bí thư cho rằng, mỗi tỉnh cần có ít nhất 5 nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, kết nối đường dây nóng 24/7. Mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt. Khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ trông giữ trẻ theo ca, nhà trẻ trong khu công nghiệp

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ V và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.



Thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch, 3 an”

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị, khởi nghiệp, khoa học công nghệ; hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, xâm hại trên không gian mạng...

Song, Tổng Bí thư chỉ ra rằng chủ trương chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi có phong trào quần chúng, có cách làm sáng tạo, có kết quả cụ thể, đo đếm được và nhân rộng được. Đó là sứ mệnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Gợi mở những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như những “đột phá chiến lược” của phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045, Tổng Bí thư chỉ rõ, cần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước - Tự chủ - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo -Trách nhiệm - Số - Xanh.



Theo đó, Tổng Bí thư cho rằng cần nâng cấp phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch, 3 an”: An toàn - an tâm - an sinh. “An toàn” là không bạo lực, không xâm hại; “an tâm” là trường học, bệnh viện, không gian số thân thiện với phụ nữ và trẻ em; “an sinh” là dịch vụ trông giữ trẻ, chăm sóc người cao tuổi, bảo hiểm vi mô, tín dụng nhân ái. Mỗi tỉnh có ít nhất 5 “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” kết nối đường dây nóng 24/7. Mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất cho Hội Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư đề nghị, bứt phá chuyển đổi số trong Hội và cho hội viên. Triển khai phong trào “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực”. Mỗi tỉnh, thành phố phát triển tối thiểu một cụm dự án sinh kế - hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Mỗi xã có một sản phẩm OCOP của phụ nữ đạt chuẩn. Mỗi năm, Hội bồi dưỡng một lực lượng nòng cốt phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ quản trị số.

Tổng Bí thư yêu cầu, chăm lo giáo dục mầm non, dinh dưỡng, phát triển sớm trẻ em, coi đây là ưu tiên chiến lược để nâng năng suất lao động và chất lượng dân số. Khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ trông giữ trẻ theo ca, nhà trẻ trong khu công nghiệp; nhân rộng các mô hình “bếp ăn học đường chuẩn dinh dưỡng” do Hội phối hợp triển khai.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực giới, mua bán người, tội phạm công nghệ cao. Hội cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Tư pháp, Nội vụ để phòng ngừa sớm - can thiệp sớm - hỗ trợ sớm.

Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.



Khuyến khích cán bộ nữ dám nghĩ, dám làm

Tổng Bí thư cũng nêu, cần phát hiện - bồi dưỡng - sử dụng cán bộ nữ; tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị ở các cấp, nhất là cơ sở. Mỗi cấp Hội có kế hoạch, có tiêu chí, lộ trình rõ ràng; đẩy mạnh luân chuyển; bồi dưỡng năng lực số, năng lực quản trị dự án, năng lực truyền thông; khuyến khích cán bộ nữ dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư yêu cầu, xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc. Tôn vinh áo dài Việt Nam, nghệ thuật ẩm thực, nghề thủ công truyền thống do phụ nữ giữ lửa; gìn giữ tiếng Việt, gia phong - gia lễ; chống lại những biểu hiện lai căng, phản cảm, thực dụng. Văn hóa trong mỗi gia đình; gia đình trong mỗi khu dân cư; khu dân cư văn minh trong mỗi đô thị - nông thôn mới - phụ nữ là nhạc trưởng, là sứ giả văn hóa ở tuyến đầu.

Về phương thức hoạt động của Hội, Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở, dựa vào dữ liệu, đo lường tác động. Ứng dụng quản trị số để nắm bắt nhu cầu hội viên theo từng nhóm; chuyển từ “hỗ trợ dàn trải” sang “giải pháp theo vấn đề”; tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ theo kết quả; nhân rộng mô hình tốt, loại bỏ hoạt động hình thức; bảo đảm mỗi đồng chi ra, mỗi giờ sinh hoạt đều mang lại giá trị thiết thực cho phụ nữ và gia đình.