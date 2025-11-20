Tổng Bí thư: An Giang phải tạo đột phá mới, khẳng định vai trò cực tăng trưởng của ĐBSCL

TPO - Chiều 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh An Giang cần giải pháp mạnh, mang tính đột phá để khai thác tốt hơn không gian phát triển mới, phát huy vai trò tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Tỉnh uỷ An Giang cho biết, trong 10 tháng của năm 2025, kinh tế An Giang tăng trưởng 7,85%, cao nhất vùng và thuộc nhóm khá cả nước. Môi trường đầu tư khởi sắc với hơn 3.400 doanh nghiệp thành lập mới. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ với sản lượng lúa trên 7,8 triệu tấn; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng hai con số; đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 22% so cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các công tác an sinh, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành trung tâm sinh thái - nghỉ dưỡng - sáng tạo tầm vóc quốc tế vào năm 2030, đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027. Đến nay, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt Đề án tổng thể phục vụ APEC, hoàn thiện các tiểu đề án và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của hệ thống chính trị và nhân dân An Giang, đây là nền tảng quan trọng để tỉnh bứt phá trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh An Giang cần giải pháp mạnh, mang tính đột phá để khai thác tốt hơn không gian phát triển mới và phát huy vai trò tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Bí thư tin tưởng An Giang sẽ tạo ra những bứt phá mới, khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Bí thư cho rằng, An Giang đang đứng trước nhiều cơ hội lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian kinh tế biển - biên giới - đồng bằng và chuẩn bị đăng cai APEC 2027.

Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá và trung tâm kinh tế biển quốc gia, Tổng Bí thư yêu cầu, An Giang phải xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ cương; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tỉnh cũng cần cụ thể hóa phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng các chương trình, dự án thiết thực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, An Giang phải vận dụng sáng tạo nghị quyết của Trung ương, phát triển hài hòa giữa kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường; cân bằng không gian đất liền - biên giới - biển đảo; gắn tăng trưởng với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Tỉnh cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khai thác mạnh kinh tế biển, nuôi biển công nghiệp và thực hiện nghiêm chống khai thác IUU.

Đối với Đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư yêu cầu, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành, thể chế và mô hình quản trị để Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới; phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch, dịch vụ hiện đại; thu hút nhà đầu tư chiến lược; bảo vệ rừng, biển và môi trường. Xây dựng Phú Quốc thành “đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị”; hình thành không gian liên kết Thổ Châu - Kiên Hải - Hà Tiên - Rạch Giá - Hòn Đất thành chuỗi đô thị - cảng biển - du lịch - dịch vụ ven bờ và tuyến phòng thủ chiến lược.

Tổng Bí thư đề nghị, tỉnh An Giang ưu tiên hoàn thiện hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, TPHCM, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và tuyến hàng hải quốc tế. Phát triển cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay Phú Quốc, logistics, hạ tầng năng lượng và hạ tầng số; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết và hội nhập vùng. Cùng đó, tỉnh cần thúc đẩy phát triển văn hóa, con người; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chăm lo vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; tăng cường quốc phòng, an ninh.

Chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, tỉnh An Giang cần nâng cấp hạ tầng giao thông, logistics, dịch vụ, du lịch; chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ; đẩy mạnh quảng bá văn hóa và du lịch.

Tổng Bí thư yêu cầu An Giang tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tinh gọn, minh bạch, phát huy đại đoàn kết.



