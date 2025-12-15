Ban Thường vụ Thành ủy Huế điều động, bổ nhiệm nhân sự

Sáng 15/12, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Huế ngày nay, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Huế đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Lương Bảo Toàn đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2025.

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái - Dương Phước Phú đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Thư ký Bí thư Thành ủy. Thời gian có liệu lực kể từ ngày 15/12/2025.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Bảo Toàn (thứ 2, bên trái sang) và ông Dương Phước Phú (thứ 2, bên phải sang)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, tham mưu cho Thành ủy trong các lĩnh vực trọng yếu.

Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.