Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Tống Uy Long đã bùng nổ hơn nếu không bị Vu Chính "đóng băng"?

HHTO - Khi Tống Uy Long đang được chú ý với phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, mâu thuẫn năm xưa của nam diễn viên và Vu Chính bỗng dưng bị khui lại.

Thời điểm này, Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đang là hai cái tên được chú ý nhờ phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Và nhiều người cho rằng Tống Uy Long lẽ ra đã nổi tiếng sớm hơn nếu như không gặp mâu thuẫn với Vu Chính.

Tống Uy Long từng là nghệ sĩ dưới trướng Vu Chính

Bởi năm 2020, Tống Uy Long từng bứt phá mạnh nhờ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, ai cũng nghĩ đây là bệ phóng hoàn hảo để anh nhận tiếp nhiều dự án lớn khác. Nhưng chẳng ngờ Tống Uy Long lại im hơi lặng tiếng, không đóng phim mới nào, tên tuổi vì thế cũng chìm dần. Nhiều người thấy tiếc vì Tống Uy Long có thế mạnh ở dòng phim hiện đại, nhưng công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính lại tập trung phát triển phim cổ trang, vì thế Tống Uy Long không tìm được vai diễn phù hợp.

Nam diễn viên bỏ lỡ cơ hội bứt phá sau Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Rồi năm 2022, Tống Uy Long đã khởi kiện công ty quản lý và đề nghị kết thúc hợp đồng. Đến 2023, Tống Uy Long thắng kiện, mở phòng làm việc của riêng mình và nhận phim mới liên tục như muốn bù lại khoảng thời gian đóng băng sự nghiệp. Và nỗ lực của nam diễn viên đã được đền đáp với Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.

Nam diễn viên đang thành công với Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Trùng hợp thay, Vu Chính có phim Ngọc Minh Trà Cốt lên sóng cùng thời điểm Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Trong một buổi livestream quảng bá phim, Vu Chính lại nhắc đến Tống Uy Long, khẳng định mình không làm gì có lỗi với nam diễn viên, càng không có chuyện đóng băng sự nghiệp Tống Uy Long.

Vu Chính khẳng định không đóng băng sự nghiệp Tống Uy Long

Vu Chính khẳng định mọi kịch bản gửi tới Tống Uy Long đều được công ty phản hồi đầy đủ, chính Tống Uy Long quyết định không nhận vai chứ không phải công ty gây khó dễ. Tuy nhiên, netizen vẫn không mấy tin tưởng vào những gì Vu Chính tiết lộ, nhất là khi Tống Uy Long rời công ty của Vu Chính đã lâu nhưng vị đạo diễn này vẫn lôi chuyện cũ ra kể lể.