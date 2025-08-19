'Tôi không có địa chỉ e-mail'

SVO - Câu chuyện dưới đây được cho là có thật, về một người nổi tiếng không muốn tiết lộ danh tính. Tuy nhiên, dù câu chuyện này có thật 100% hay không, thì nó cũng là một bài học rất ấn tượng và thú vị cho tất cả chúng ta.

Đó là chuyện về người đàn ông nọ không có việc làm, nên ông tới một tập đoàn lớn, xin làm nhân viên quét dọn.

Sau khi phỏng vấn ông, vị quản lý nhân sự cũng thấy rằng ông có vẻ rất nhiệt tình, nên bảo ông thử lau sàn. Người đàn ông kia bắt tay ngay vào việc, lau sàn sạch bóng, rất cẩn thận.

- Anh đã được nhận! – Vị quản lý nhân sự nói – Bây giờ anh hãy để lại địa chỉ e-mail, rồi tôi sẽ gửi cho anh những thông tin cần thiết về thời gian làm việc, khi nào thì bắt đầu, và các chế độ khác để anh xem trước khi ký hợp đồng.

Người đàn ông ngập ngừng đáp:

- Tôi không có máy tính, nên cũng không có địa chỉ e-mail…

- Vậy sao? – Vị quản lý nhân sự nhíu mày – Chúng tôi là một tập đoàn công nghệ lớn, nên ở đây, nếu anh không có địa chỉ e-mail, tức là anh không tồn tại. Và một người không tồn tại thì không thể nhận công việc. Tôi rất tiếc!

Người đàn ông buồn bã đi ra, trong lòng chẳng còn hy vọng gì. Ông không biết phải làm sao, khi trong túi chỉ còn có 10 đôla.

Rồi ông quyết định đi ra chợ. Tại đây, ông thấy người ta bán những thùng cà chua lớn. Ông mua một giỏ 10kg cà chua rồi đem đến khu phố hơi xa chợ một chút, gõ cửa từng nhà để bán cà chua. Thật bất ngờ, chỉ trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ông đã thu về số tiền gấp đôi 10 đôla mà ông bỏ ra ban đầu! Ông lặp lại việc này vài lần nữa, rồi tối hôm đó, khi quay về nhà, ông có 60 đôla!

Người đàn ông nhận ra rằng ông có thể kiếm sống bằng việc này, nên từ hôm sau, ông ra chợ sớm hơn, tìm hàng đem bán, rồi quay về nhà muộn hơn. Do đó, số tiền mà ông mang theo buổi sáng thường tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba vào cuối ngày. Một thời gian sau đó, ông mua được một cái xe đẩy, rồi một cái xe tải nhỏ. Rồi ông thuê được cả một nhóm xe phân phối hàng.

5 năm sau, người đàn ông này trở thành một trong những nhà bán lẻ nông sản lớn nhất nước Mỹ. Ông không chỉ lo được cho bản thân, mà còn tạo cho cho gia đình mình cuộc sống đầy đủ hơn.

Ông cũng nghĩ đến việc đầu tư sinh lời. Khi ông gọi một nhà tư vấn tài chính tới để bàn bạc, thì người này cũng hỏi địa chỉ e-mail của ông.

Người đàn ông đáp: “Tôi không có địa chỉ e-mail”.

Nhà tư vấn kia rất bất ngờ, hỏi tiếp: “Ông không có địa chỉ e-mail, mà còn xây dựng được một công ty thành công như vậy. Ông có tưởng tượng ra rằng, nếu ông có địa chỉ e-mail, thì ông còn làm được những gì không?”.

Người đàn ông suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Vì không có địa chỉ e-mail, nên tôi phải nghĩ ra cách kiếm sống gần như không liên quan đến công nghệ. Tôi nghĩ, nếu tôi có địa chỉ e-mail, chắc bây giờ tôi vẫn là một nhân viên quét dọn mà thôi”.

Câu chuyện này không bảo chúng ta phải hủy ngay địa chỉ e-mail của mình. Nhưng nó nhắc chúng ta rằng, ai cũng có thể vượt lên trên hoàn cảnh. Rằng chúng ta không nhất thiết phải có sẵn thứ gì đó thì mới có thể thành công được. Rằng với sự chăm chỉ, sáng tạo, thì ngay cả điểm yếu cũng có thể được biến thành thế mạnh. Điều quan trọng là đừng vội tuyệt vọng và bỏ cuộc mà thôi.