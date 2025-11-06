Tọa đàm: 'Tài sản mã hóa: Từ vùng xám đến thí điểm – Giải pháp đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả'

TPO - Sáng 6/11, báo Tiền Phong phối hợp cùng Uỷ ban chứng khoán Nhà nước tổ chức tọa đàm “Tài sản mã hóa: Từ vùng xám đến thí điểm – Giải pháp đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm tài sản mã hóa, đánh dấu bước ngoặt khi Việt Nam lần đầu tiên chính thức định danh và quản lý loại tài sản mới này.

Tọa đàm sẽ tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi xoay quanh việc thí điểm và vận hành thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Cụ thể, bao gồm cách tiếp cận của Chính phủ và các cơ quan quản lý trong việc xây dựng khung pháp lý, cơ chế thử nghiệm và kiểm soát rủi ro đối với sàn giao dịch, nhà phát hành và nhà đầu tư; Khả năng chuyển hóa dòng tiền số hàng chục tỷ USD của người Việt trên các sàn quốc tế về trong nước thông qua các kênh minh bạch, được cấp phép.

Cùng với đó, là vấn đề ứng dụng công nghệ blockchain trong quản trị dữ liệu, tài chính số, chứng khoán hóa tài sản, bất động sản, và tiềm năng hình thành kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế.