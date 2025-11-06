Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tọa đàm: 'Tài sản mã hóa: Từ vùng xám đến thí điểm – Giải pháp đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả'

TPO - Sáng 6/11, báo Tiền Phong phối hợp cùng Uỷ ban chứng khoán Nhà nước tổ chức tọa đàm “Tài sản mã hóa: Từ vùng xám đến thí điểm – Giải pháp đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm tài sản mã hóa, đánh dấu bước ngoặt khi Việt Nam lần đầu tiên chính thức định danh và quản lý loại tài sản mới này.

Tọa đàm sẽ tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi xoay quanh việc thí điểm và vận hành thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Cụ thể, bao gồm cách tiếp cận của Chính phủ và các cơ quan quản lý trong việc xây dựng khung pháp lý, cơ chế thử nghiệm và kiểm soát rủi ro đối với sàn giao dịch, nhà phát hành và nhà đầu tư; Khả năng chuyển hóa dòng tiền số hàng chục tỷ USD của người Việt trên các sàn quốc tế về trong nước thông qua các kênh minh bạch, được cấp phép.

Cùng với đó, là vấn đề ứng dụng công nghệ blockchain trong quản trị dữ liệu, tài chính số, chứng khoán hóa tài sản, bất động sản, và tiềm năng hình thành kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế.

Đại biểu tham dự gồm:

Ông Tô Trần Hòa - Phó trưởng Ban phát triển thị trường chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA)

TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, kinh tế

TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV

Ông Lê Bảo Nguyên - Phó Tổng giám đốc SSI Digital

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom

Bà Đặng Châu Giang - GĐ Trung tâm Marketing sản phẩm Ngân hàng SHB

Đại diện các ngân hàng HD Bank, MB Bank, Maritime Bank, các doanh nghiệp tài chính, công nghệ, fintech...

