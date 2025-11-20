Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, 9 người bị khởi tố

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Những người bị khởi tố gồm: Lê Thị Dương (49 tuổi, Hà Tĩnh), Trần Thị Phương (63 tuổi, Nghệ An), Dương Nguyễn Hùng (33 tuổi), Nguyễn Thị Đông (67 tuổi), Nguyễn Duy Dũng (40 tuổi, cùng trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thịnh (37 tuổi), Lê Thị Tình (44), Đặng Thị Khương (42 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (35 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: CACC

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định khoảng tháng 8/2024, do có nhu cầu xuất khẩu lao động, N.T.S.(SN 1996, trú xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ và được Lê Thị Dương giới thiệu chương trình đi lao động tại Hồng Kông (Trung Quốc) với mức phí 279 triệu đồng. Dương cam kết công việc là đóng gói sản phẩm, mức lương từ 60–65 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 2/12/2024, N.T.S. cùng 4 lao động khác được Dương và một số đối tượng tổ chức cho nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch, sau đó bố trí di chuyển bằng tàu biển sang Hồng Kông. Khi đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nhóm lao động được đưa vào lưu trú để chờ thuyền chở đi tiếp.

Đặng Thị Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 11/12/2024, nhóm này bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn. Đến 25/2/2025, các lao động bị trục xuất và trở về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Trong quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh thu thập được nhiều chứng cứ liên quan đến đường dây tổ chức cho người trốn đi nước ngoài và khởi tố 9 bị can có liên quan nói trên.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa người sang Hồng Kông bằng cách đi du lịch sang Trung Quốc rồi vượt biên bằng thuyền. Nguyễn Đức Thịnh là kẻ cầm đầu, thu khoảng 145 triệu đồng/người, móc nối các đầu mối tại Việt Nam và Hồng Kông để thực hiện.

Nhóm này đã tổ chức 3 đợt đưa 13 người trốn sang nước ngoài, trong đó 2 lần bị phát hiện, một chuyến trót lọt và thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.