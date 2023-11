Tin mới vụ người đàn ông bị đâm chết khi đang chở vợ con đi dạo

TPO - Tại cơ quan công an, Đồng Quang Thiện khai do xảy ra mâu thuẫn tại nơi làm việc, khi về nhà ấm ức nên ra tay sát hại đồng nghiệp.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Đồng Quang Thiện (SN 1988, quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Thiện và anh N.T.D (SN 1996, quê tỉnh An Giang) cùng làm chung một công ty nằm trên địa bàn phường An Thạnh (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Chiều 15/11, trong lúc làm việc, giữa Thiện và anh D. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau và được mọi người khuyên can.

Về đến nhà Thiện ấm ức nên khoảng 18h cùng ngày, khi anh D. cùng vợ và con nhỏ đang đi xe máy trên đường thì Thiện dùng dao đâm nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thiện rời khỏi hiện trường, trở về phòng trọ và bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.