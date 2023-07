Tin mới về việc cắt điện trong tháng 7

TPO - Liên quan đến việc đảm bảo cấp điện trong tháng 7, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, từ nay đến 20/7 hệ thống điện đáp ứng được nhu cầu phụ tải khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, theo EVN, khi có sự cố hay gặp tình huống cực đoan, việc tiết giảm điện vẫn có thể sẽ xảy ra.

Những ngày gần đây, miền Bắc đang phải đối mặt với hiện tượng nắng nóng tăng cường, dự kiến kéo dài đến 12/7, trong đó cao điểm có khả năng rơi vào giai đoạn từ 6-8/7. Dự kiến khoảng thời gian nắng nóng trên, phụ tải miền Bắc có thể đạt trung bình khoảng 440 triệu kWh ngày. Cao nhất khoảng 470 triệu kWh/ngày với công suất đỉnh đạt 23.000 MW.

Theo A0, trong những ngày nắng nóng vừa qua, sản lượng tiêu thụ điện đã tăng nhanh trở lại gây sức ép cho hệ thống. Điển hình, ngày 30/6, toàn quốc tiêu thụ 854,6 triệu kWh, tăng 21,6 triệu kWh so với ngày trước đó. Còn nếu so với ngày 28/6, lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã tăng thêm 46,1 triệu kWh với công suất đỉnh lên tới 41.823MW lúc 14h30.

“Nhìn vào biến động của sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất và công suất đỉnh trong mấy ngày qua, có thể thấy rõ tác động của nhiệt độ đến lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc. Với lượng điện tiêu thụ tăng thêm 42,3 triệu kWh của ngày 30/6 đã vượt qua toàn bộ công suất có thể truyền tải của đường dây 500kV Trung Nam”, A0 cho hay

Về đảm bảo điện trong những ngày nắng nóng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị phát điện tập trung nhân lực, vật tư và các điều kiện cần thiết khắc phục, sớm đưa vào vận hành các tổ máy, lò hơi đang bị sự cố tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 và 2. Cùng đó phải khắc phục hiện tượng suy giảm công suất dưới định mức trong quá trình vận hành do sự cố các hệ thống phụ trợ, chất lượng nhiên liệu đầu vào, phát hiện xử lý sớm các bất thường không để xảy ra sự cố, đặc biệt là sự cố chủ quan do lỗi của con người.

“Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nhân lực, vật tư, thiết bị tại nhà máy để xử lý kịp thời nếu sự cố xảy ra nhằm khôi phục vận hành tổ máy trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, thực hiện duy tu bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ khả dụng các tổ máy trong thời gian còn lại năm 2023 theo kế hoạch đã được duyệt”, EVN yêu cầu.

Theo thống kê của EVN, từ đầu năm đến nay, tổng luỹ kế sản lượng điện phát từ nguồn nhiện điện đạt khoảng 70 tỷ kWh, trong đó nhiệt điện miền Bắc đạt hơn 44 tỷ kWh.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thu xếp nguồn than cho sản xuất điện, đảm bảo cung cấp đủ và ổn định cho vận hành nhà máy điện năm 2023 và các năm tiếp theo. Với lượng than vượt so với khối lượng than do Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện chịu trách nhiệm thu xếp để đảm bảo vận hành nhà máy ổn định, tin cậy, an toàn và đáp ứng yêu cầu huy động của A0.

Liên quan đến việc đảm bảo điện trong trường hợp tiêu thụ điện ở miền Bắc tăng đột biến khi nước trong các hồ thủy điện không còn nhiều, EVN cho biết nếu xảy ra tình huống cực đoan như sự cố các nguồn điện lớn ở khu vực miền Bắc, sự cố đường dây truyền tải 500kV Bắc - Trung... có thể sẽ phải tiết giảm điện cục bộ ngắn hạn trong thời gian khắc phục các sự cố.

Theo EVN, qua rà soát sơ bộ, đối với khu vực miền Bắc, dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tăng xấp xỉ 10%/năm (tương ứng tăng thêm 2.400-2.900 MW/năm) trong khi các nguồn điện mới dự kiến đưa vào thêm trong năm 2024 khoảng 780 MW, năm 2025 khoảng 1.620 MW. Do đó, việc cấp điện tại miền Bắc tiếp tục gặp nhiều khó khăn đặc biệt giai đoạn cuối mùa khô khi mức nước các hồ thuỷ điện xuống thấp.

“EVN đang tính toán, nghiên cứu cẩn trọng và sẽ triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cũng như sẽ có các kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành. EVN sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phải tiết giảm điện trong thời gian qua để rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới”, EVN cho hay.

Theo báo cáo của TKV, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện than dự kiến đạt 21,3 triệu tấn, tương đương 105,2% tiến độ hợp đồng và tăng 3,08 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến nhu cầu than cấp cho điện tăng cao đến hết tháng 7 sau đó sẽ giảm trong các tháng mùa mưa và tăng trở lại từ tháng 11/2023. Theo tính toán, nhu cầu than cho các nhà máy nhiệt điện 6 tháng cuối năm 2023 khoảng 19 triệu tấn, như vậy than cấp cho điện năm 2023 dự kiến khoảng 40,3 triệu tấn, bằng 115% so với năm 2022.