Tìm thấy người đàn ông trong rừng Cát Tiên sau hai ngày mất tích

Thái Lâm
TPO - Sau hai ngày lạc trong rừng Vườn quốc gia Cát Tiên ở Lâm Đồng, ông Hà được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức.

Ngày 15/9, Công an xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy ông Nguyễn Hữu Hà (47 tuổi, trú xã Đạ Tẻh) sau khi bị mất tích trong rừng Vườn quốc gia Cát Tiên.

img-8715.jpg
Ông Nguyễn Hữu Hà (đội mũ đỏ) được tiếp nước cùng đồ ăn.

Trước đó, trưa 13/9, ông Hà cùng hai con vào tiểu khu 503 (thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên) để tìm măng rừng. Sau khi để hai con ở chòi, ông đi một mình vào rừng rồi mất liên lạc. Đến chiều 14/9, không thấy cha trở về, hai con đi báo người thân và tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng 15/9, người nhà đã trình báo Công an xã Cát Tiên 3. Ngay sau đó, lực lượng chức năng được huy động, phối hợp cùng Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm.

Khoảng hai giờ băng rừng, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Hà trong tình trạng kiệt sức. Ông được tiếp nước, chăm sóc y tế, và đoàn tụ với hai con trong niềm vui mừng khôn xiết.

Thái Lâm
