Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống tích cực

Google News

Tìm người phù hợp ở bên cạnh mình

H.A

SVO - Chúng ta không cần phải cố giả vờ rằng mình giỏi hơn mức tiềm năng thực sự của mình. Đôi khi, chúng ta cần sự giúp đỡ. Hoặc có thể chúng ta chỉ cần có người phù hợp ở bên cạnh mình mà thôi.

Có một câu chuyện kể rằng, một chàng trai trẻ vừa mới được nhận vào Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Mà anh cũng chỉ vừa đủ tiêu chuẩn thôi, bởi chiều cao của anh vừa đủ để đạt mức tối thiểu. Dù nặng chưa đầy 55kg, nhưng anh tỏ ra là một sĩ quan rất thông minh, giỏi lập kế hoạch và làm việc hiệu quả.

Tác giả Fred Herman, người đã kể câu chuyện về chàng trai nói trên, cho biết rằng, anh ấy cũng khá lo lắng khi ngay từ đầu đã được giao phụ trách một trong những trung đội quan trọng nhất, cứng đầu nhất, khó quản lý nhất trong Quân đội. Anh biết rằng, mình cần chiếm được lòng tin của họ từ ngày đầu tiên.

Vì vậy, anh gọi toàn trung đội đến tập trung thành hàng ngũ ngay ngắn, và quyết định sẽ dẹp tan câu hỏi về tầm vóc thể chất của mình, một lần và mãi mãi.

- Những người anh em, có hai câu hỏi mà chúng ta cần giải quyết ngay lập tức – Anh nói to và nghiêm túc – Câu hỏi thứ nhất là: Có bất kỳ ai, trong số những người đang mặc quân phục ở đây, nghĩ rằng mình có thể đánh bại tôi không?

Không ai trả lời. Anh sĩ quan hít thở sâu và lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

Cuối cùng, một người cao to nhất trong trung đội – tức là cao gần 190cm và nặng hơn 100kg – bước lên phía trước.

- Thưa sếp – “Nhà vô địch” này nói bằng giọng tự tin – Tôi tin rằng tôi có thể đánh bại được sếp.

- Tốt lắm! – Anh sĩ quan trẻ tuổi vui vẻ đáp – Vậy cậu sẽ là trợ lý thứ nhất của tôi. Nào, bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Có bất kỳ ai, trong số những người đang mặc quân phục ở đây, nghĩ rằng mình có thể đánh bại trợ lý thứ nhất của tôi không?

Mặc dù còn trẻ và có vóc người nhỏ con, nhưng rõ ràng, viên sĩ quan này biết cách lãnh đạo hiệu quả. Anh nhận ra, và chấp nhận rằng, mình không thể khiến cho cả trung đội e sợ mình được. Và anh tin rằng, những đặc điểm thể chất cũng sẽ không giúp mình tạo ra ấn tượng ban đầu hoành tráng như mình mong muốn. Nên anh cần sự giúp đỡ - và anh đã tìm thấy.

Vận động viên tennis chuyên nghiệp Althea Gibson từng nói rất chính xác: “Dù là bạn đạt được những thành tựu gì, thì chắc chắn là có ai đó đã giúp đỡ bạn”.

Điều này tuyệt đối đúng. Không có ai cả đời không cần đến người khác. Và nếu bạn muốn làm việc gì đó quan trọng, cũng đừng nên ngại tìm kiếm sự hỗ trợ, và đề nghị được giúp đỡ. Luôn có ai đó, ở đâu đó, đang đợi bạn đề nghị và sẵn sàng giúp bạn, theo cách này hay cách khác.

Và như bạn đã đọc từ đầu bài, hầu như trong mọi trường hợp, chúng ta đều cần có người phù hợp ở bên cạnh mình, dù chúng ta muốn đạt được mục tiêu gì đi nữa.

Bởi dù sao, cũng không ai thành công được một mình bao giờ.

H.A
#tìm người phù hợp #hỗ trợ thành công #tầm quan trọng của sự giúp đỡ #lãnh đạo hiệu quả #đề nghị giúp đỡ #người đồng hành #kỹ năng lãnh đạo #động viên tinh thần #sức mạnh tập thể #thành công chung

Cùng chuyên mục