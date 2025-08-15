Tìm người phù hợp ở bên cạnh mình

SVO - Chúng ta không cần phải cố giả vờ rằng mình giỏi hơn mức tiềm năng thực sự của mình. Đôi khi, chúng ta cần sự giúp đỡ. Hoặc có thể chúng ta chỉ cần có người phù hợp ở bên cạnh mình mà thôi.

Có một câu chuyện kể rằng, một chàng trai trẻ vừa mới được nhận vào Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Mà anh cũng chỉ vừa đủ tiêu chuẩn thôi, bởi chiều cao của anh vừa đủ để đạt mức tối thiểu. Dù nặng chưa đầy 55kg, nhưng anh tỏ ra là một sĩ quan rất thông minh, giỏi lập kế hoạch và làm việc hiệu quả.

Tác giả Fred Herman, người đã kể câu chuyện về chàng trai nói trên, cho biết rằng, anh ấy cũng khá lo lắng khi ngay từ đầu đã được giao phụ trách một trong những trung đội quan trọng nhất, cứng đầu nhất, khó quản lý nhất trong Quân đội. Anh biết rằng, mình cần chiếm được lòng tin của họ từ ngày đầu tiên.

Vì vậy, anh gọi toàn trung đội đến tập trung thành hàng ngũ ngay ngắn, và quyết định sẽ dẹp tan câu hỏi về tầm vóc thể chất của mình, một lần và mãi mãi.

- Những người anh em, có hai câu hỏi mà chúng ta cần giải quyết ngay lập tức – Anh nói to và nghiêm túc – Câu hỏi thứ nhất là: Có bất kỳ ai, trong số những người đang mặc quân phục ở đây, nghĩ rằng mình có thể đánh bại tôi không?

Không ai trả lời. Anh sĩ quan hít thở sâu và lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

Cuối cùng, một người cao to nhất trong trung đội – tức là cao gần 190cm và nặng hơn 100kg – bước lên phía trước.

- Thưa sếp – “Nhà vô địch” này nói bằng giọng tự tin – Tôi tin rằng tôi có thể đánh bại được sếp.

- Tốt lắm! – Anh sĩ quan trẻ tuổi vui vẻ đáp – Vậy cậu sẽ là trợ lý thứ nhất của tôi. Nào, bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Có bất kỳ ai, trong số những người đang mặc quân phục ở đây, nghĩ rằng mình có thể đánh bại trợ lý thứ nhất của tôi không?

Mặc dù còn trẻ và có vóc người nhỏ con, nhưng rõ ràng, viên sĩ quan này biết cách lãnh đạo hiệu quả. Anh nhận ra, và chấp nhận rằng, mình không thể khiến cho cả trung đội e sợ mình được. Và anh tin rằng, những đặc điểm thể chất cũng sẽ không giúp mình tạo ra ấn tượng ban đầu hoành tráng như mình mong muốn. Nên anh cần sự giúp đỡ - và anh đã tìm thấy.

Vận động viên tennis chuyên nghiệp Althea Gibson từng nói rất chính xác: “Dù là bạn đạt được những thành tựu gì, thì chắc chắn là có ai đó đã giúp đỡ bạn”.

Điều này tuyệt đối đúng. Không có ai cả đời không cần đến người khác. Và nếu bạn muốn làm việc gì đó quan trọng, cũng đừng nên ngại tìm kiếm sự hỗ trợ, và đề nghị được giúp đỡ. Luôn có ai đó, ở đâu đó, đang đợi bạn đề nghị và sẵn sàng giúp bạn, theo cách này hay cách khác.

Và như bạn đã đọc từ đầu bài, hầu như trong mọi trường hợp, chúng ta đều cần có người phù hợp ở bên cạnh mình, dù chúng ta muốn đạt được mục tiêu gì đi nữa.

Bởi dù sao, cũng không ai thành công được một mình bao giờ.