Tìm được khía cạnh hài hước

H.A

SVO - Bạn có thể tìm được khía cạnh hài hước của mỗi tình huống không? Đây là một câu chuyện được dịch lại khiến bạn phải suy ngẫm khi đọc xong.

Ở Mỹ, mỗi bang đều thích tự quảng cáo bằng một câu khẩu hiệu. Hiện nay, tôi sống ở bang Utah, và câu khẩu hiệu ở đây là “Cuộc sống thăng hoa”. Đó là một lời nhắc tới những hoạt động giải trí ngoài trời ở vùng cao, bao gồm ngành công nghiệp trượt tuyết. Trước đây tôi từng sống ở Colorado, một nơi đầy bụi đỏ, với những ngọn núi oai nghiêm và những đồng bằng vàng rực. Câu khẩu hiệu ở đó là “Colorado màu sắc”. Nhiều năm trước nữa, tôi sống ở “Bang Trái Đào” Georgia. Còn nơi tôi lớn lên là bang New Mexico, nơi có câu khẩu hiệu “Vùng đất của sự say mê”.

Thực ra, New Mexico là vùng đất của sa mạc cao và khô cằn, nhưng nó cũng có vẻ đẹp riêng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoàng hôn đặc biệt như ở sa mạc New Mexico. Bầu trời phía Tây có thể sáng rực lên màu cam đằng sau những đám mây màu đỏ và tím rất ngoạn mục.

Nhưng đây cũng là vùng đất của gió. Rất nhiều gió. Một cơn gió mạnh đầy cát có thể rú rít hàng tiếng đồng hồ, và “những con quỷ bụi” (những cơn lốc xoáy hình phễu) sẽ xuất hiện mà chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Ở New Mexico, dường như chúng tôi không bao giờ thoát khỏi bụi. Nên tôi rất thích câu chuyện về một người mới tới “Vùng đất của sự say mê” và mới biết được về những cơn gió bụi. Cô gái này tới thăm một cửa hàng đồ cổ, và cứ mỗi lần chuẩn bị lấy hàng cho khách xem, người chủ cửa hàng lại lau món đồ rồi mới đưa. Cô gái mới tới nhận xét: “Ở đây mọi thứ bị phủ bụi khá nhanh phải không?”.

“Đấy không phải là bụi, cưng ạ” – Người chủ cửa hàng đáp – “Đó là sự say mê chứ”.

Đây đúng là mẫu người chấp nhận điều tiêu cực và biến nó thành một chuyện hài hước. Chính khả năng đó giúp cho các vấn đề trở nên có thể chấp nhận được – dễ nuốt hơn, hoặc ít nhất là dễ sống chung hơn. Và đối diện với nó. Có một số thứ, ví dụ như thời tiết, là chúng ta không thể thay đổi. Tất cả những gì chúng ta có thể thay đổi chỉ là thái độ của chúng ta đối với chúng. Tôi tin rằng một trong những “thủ thuật” hay nhất để chấp nhận chính là tìm ra khía cạnh hài hước của tình huống. Tìm mặt hài hước của một khó khăn, của một điều khó chịu hoặc một vấn đề rắc rối có thể là một trong những cách sáng tạo và hiệu quả nhất mà bạn có thể làm được.

Nhưng một người quản lý trung tâm thương mại ở Hongkong (Trung Quốc), khi được thông báo rằng có một thang máy bị hỏng, thì quyết định dán một tấm bảng thông báo cho khách hàng. Nhưng ông ấy không thích dùng những bảng thông báo bình thường, kiểu như “Không hoạt động”, hoặc “Không dùng thang máy”. Cho nên tấm bảng của ông ấy cuối cùng được viết là “Thang máy này tạm thời là một cầu thang bộ”. Ông ấy đã biến một điểm trừ thành một chuyện hài hước và khiến nó trở thành điểm cộng.

Đôi khi điều duy nhất bạn có thể có được trong một tình huống chính là sự hài hước như thế.

Vậy, bạn có thể tìm được khía cạnh hài hước của mỗi tình huống không?

H.A
