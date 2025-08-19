Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Hồng Khải Vy – Đại sứ sinh viên tài năng, thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc Trường Đại học Văn Lang

P.V

Ngày 17/8/2025 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Nguyễn Hồng Khải Vy – cô nàng sinh viên sinh năm 2003, tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc, khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh, Trường Đại học Văn Lang, với điểm trung bình tích luỹ 3.4 và đạt học bổng nhiều kì.

image001-4973.jpg

Không chỉ xuất sắc về chuyên môn, Khải Vy còn đạt danh hiệu Đại sứ Hoa hậu biển môi trường năm 2022, Ca sĩ tiêu biểu năm 2022 do CLB Doanh Nhân Việt Nam trao tặng và cô nàng cũng là đại diện hình ảnh tiêu biểu của nhà trường trong suốt những năm học vừa qua.

image003-1186.jpg

Ngay từ những ngày đầu theo học tại trường Đại học Văn Lang, Khải Vy đã thể hiện được tố chất nghệ sĩ cùng niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Sở hữu chất giọng nữ cao, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và phong cách biểu diễn đầy cảm xúc, Khải Vy nhanh chóng ghi dấu ấn tại các sự kiện nghệ thuật của trường và nhiều sân khấu lớn.

Danh hiệu Thủ khoa không chỉ là sự ghi nhận cho thành tích học tập xuất sắc, mà còn là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, sự kỷ luật và tinh thần cầu tiến không ngừng nghỉ của Khải Vy. Vai trò Đại sứ sinh viên mà Khải Vy đảm nhiệm cũng là minh chứng rõ ràng cho một hình mẫu sinh viên toàn diện – tài năng, năng động và có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Ngoài việc học và biểu diễn, Khải Vy còn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.

image005-7401.jpg

Lễ tốt nghiệp không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đáng tự hào đã qua, mà còn mở ra một chương mới cho Nguyễn Hồng Khải Vy – nơi cô gái trẻ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng nghệ thuật, đóng góp vào sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam bằng chính tiếng hát và bản sắc riêng của mình.

P.V
#Nguyễn Hồng Khải Vy

