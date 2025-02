Tiếp nhận quản lý, vận hành Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2

Ngày 4/2, Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) – đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã chính thức nhận nhiệm vụ tiếp nhận quản lý vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 .

Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 nằm trong Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có tổng công suất 715 MW với công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Đây là dự án BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thông qua đấu thầu quốc tế. Dự án bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 4/2/2005 với thời hạn 20 năm và được chuyển giao cho Việt Nam vào ngày 4/2/2025 sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng BOT, trở thành nhà máy điện BOT thứ hai được chuyển giao theo hình thức này.

Từ khi đi vào vận hành đến nay, Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 đã cung cấp hơn 90 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh, thành phía Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNGENCO3 tiếp nhận quản lý vận hành và bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Phú Mỹ 2.2 theo dạng hợp đồng dịch vụ. Công ty EPS là đơn vị được giao chủ trì thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Phú Mỹ 2.2.

Để duy trì các tổ máy vận hành an toàn, hiệu quả, EVNGENCO3 yêu cầu Công ty EPS tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ, áp dụng các giải pháp kỹ thuật, xây dựng quy trình O&M, nâng cao hiệu quả công tác vận hành, sửa chữa để hai tổ máy luôn sẵn sàng, đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong mùa khô năm 2025. Đồng thời, Công ty cần duy trì công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Việc tiếp nhận Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Công ty EPS. Đây là nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp thứ hai mà EPS đảm nhận quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa sau Nhà máy điện Phú Mỹ 3 (được tiếp nhận từ tháng 3/2024), góp phần nâng cao năng lực, thương hiệu của Công ty EPS trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận hành, sửa chữa các nhà máy điện.