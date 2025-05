'Tiếng kẻng an ninh' của chàng trai xương thủy tinh ở Bắc Giang

TPO - Mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ phải ngồi xe lăn, nhưng Thân Ngọc Mạnh không ngừng vươn lên sống đẹp làm nhiều việc ý nghĩa, trong đó có mô hình “Tiếng kẻng an ninh”.

Làm từ thiện trên chiếc xe lăn

Tối muộn, anh Thân Ngọc Mạnh ở tổ dân phố Đức Liễn, phường Hồng Thái (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) vẫn cặm cụi “điều hành” công việc trên chiếc xe lăn. Anh đón khách bằng nụ cười hiền.

Mạnh chia sẻ, anh sinh năm 1991, lúc 3 tháng tuổi, gia đình phát hiện anh bị mắc bệnh xương thủy tinh. Bởi vậy, anh không thể đi lại được, chỉ nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân hỗ trợ, không thể đến trường. Chỉ quanh quẩn bên chiếc giường, thỉnh thoảng, anh ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ.

“Trước kia, đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn và thất vọng vì bản thân mình mắc bệnh xương thủy tinh, không thể đi lại được. Nhưng tôi luôn động viên mình phải vươn lên, sống có ích”, anh Mạnh tâm sự.

Năm 2007, để giúp anh đỡ buồn chán, bố mẹ mở một gian hàng tạp hóa tại nhà để anh bán hàng có cơ hội giao lưu với người trong làng. Nhờ vậy, tinh thần của anh vui vẻ, phấn chấn hơn hẳn.

Năm 2014, gia đình mua cho Mạnh một chiếc xe lăn điện để tiện di chuyển. Có điều kiện gặp gỡ nhiều người, trong đó có những hoàn cảnh tương tự, Mạnh đăng ký tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang.

“Tôi có cơ hội được mở rộng các mối quan hệ ngoài xã hội, có thêm bạn bè để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, thấy được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn đã thôi thúc tôi phải làm điều gì đó cho những mảnh đời bất hạnh”, Mạnh cho biết.

Từ suy nghĩ đó, Mạnh kêu gọi mọi người hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động từ thiện, tình nguyện. Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Giang tháng 5/2021, anh đã vận động khoảng 20 triệu đồng mua vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong thôn.

Năm 2024, anh Mạnh được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang. Với vai trò mới, anh càng thấy được trách nhiệm của mình với các hội viên và xã hội. Anh tích cực vận động nguồn lực xã hội tổ chức tặng quà và các buổi tọa đàm chia sẻ để những người khuyết tật có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, anh Mạnh còn vận động xã hội hóa để tổ chức tình nguyện mùa Đông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Anh đã 2 lần tổ chức hoạt động tình nguyện ở tỉnh Bắc Kạn, với tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Tiếng kẻng an ninh giữ bình an làng xóm

Nhiều năm nay, “Tiếng kẻng an ninh” ở tổ dân phố Đức Liễn đã trở thành mô hình điểm được Công an tỉnh Bắc Giang đánh giá cao và nhân rộng. Thật bất ngờ, mô hình an ninh này lại được bắt nguồn từ chàng trai xương thủy tinh Thân Ngọc Mạnh.

Anh Mạnh nhớ lại, vào tháng 5/2021, có một gia đình trong thôn Đức Liễn (giờ là tổ dân phố Đức Liễn) mất xe máy, trước đó một số hộ mất chó, mèo. Bởi vậy, anh nảy ra ý tưởng thành lập mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của thôn, vận động thanh niên và đàn ông trung niên trong thôn tham gia.

Sau đó, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của lực lượng Công an. Anh Mạnh và các thành viên trong đội tự bỏ tiền mua 6 bộ đàm và lắp 6 camera ở các tuyến đường chính trong thôn để thuận tiện quan sát. Thấy mô hình “Tiếng kẻng an ninh” hoạt động tích cực, có hiệu quả, người dân trong thôn đã ủng hộ tiền để mua và lắp đặt 29 camera ở khắp thôn phục vụ cho việc đảm bảo an ninh, trật tự.

“Từ khi ra đời đến nay, các thành viên của mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Đức Liễn đã phối hợp với Công an phát hiện và xử lý nhiều vụ trộm cắp. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình này với mong muốn góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho bà con”, anh Mạnh tâm sự.

Bà Thân Thị Luận - một người dân tổ dân phố Đức Liễn hồ hởi khi nói chuyện về mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của thôn. Trước kia, kẻ gian bên ngoài vào thôn trộm cắp chó, mèo, xe máy, xe đạp, khiến tình hình an ninh bị ảnh hưởng. Thời gian qua, các thành viên trong mô hình “Tiếng kẻng an ninh” hoạt động tích cực, hiệu quả nên tình trạng trộm cắp gần như không còn, tệ nạn xã hội giảm hẳn, bà con rất phấn khởi.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 24/9/2024, đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, làm việc, khảo sát thực tế, đánh giá hiệu quả của mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tổ dân phố Đức Liễn, phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên.

“Tiếng kẻng an ninh” tổ dân phố Đức Liễn là một trong 8 mô hình phòng, chống tội phạm được Bộ Công an lựa chọn từ 63 tỉnh, thành phố để khảo sát thực tế, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình; trên cơ sở đó, lựa chọn, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) chỉ đạo nhân rộng trên toàn quốc.

Anh Thân Ngọc Mạnh là 1 trong 444 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025. Với nghị lực vượt lên số phận, anh vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp như: Bằng khen của Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2021; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tặng mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2023.