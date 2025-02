Tiến sĩ trẻ và nghiên cứu đột phá về IoT

TP - Từ sự tò mò, yêu thích đặc biệt với chiếc điện thoại, chàng trai trẻ Ngô Khắc Hoàng, SN 1992, quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu về mạng kết nối vạn vật (IoT). Anh đã có hàng chục công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Ghi dấu ấn trong cộng đồng khoa học

Về hành trình đến với con đường nghiên cứu khoa học, TS Ngô Khắc Hoàng chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ cảm giác háo hức khi lần đầu gia đình lắp điện thoại cố định. Nó giống như một cửa sổ mở ra thế giới bên ngoài. Chiếc điện thoại di động còn kỳ diệu hơn, bởi khả năng kết nối con người ở khắp mọi nơi. Sự tò mò ấy đã dẫn tôi đến với ngành điện tử và viễn thông tại Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội. Tại đây, tôi không chỉ học được kiến thức lý thuyết mà còn có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu”. Hoàng nhận bằng cử nhân (thủ khoa) ngành Điện tử - Viễn thông tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội rồi sau đó nhận bằng thạc sĩ (thủ khoa) năm 2016 và tiến sĩ năm 2020 ngành Truyền thông vô tuyến tại Đại học Paris-Saclay (Pháp) - một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật. Anh làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Chalmers (Thuỵ Điển). Hiện tại, anh là giáo sư trợ lý tại Đại học Linkping, một trong những cơ sở học thuật hàng đầu Thụy Điển với hơn 40.000 sinh viên.

Nhóm nghiên cứu về viễn thông tại đây là một nhóm nghiên cứu mạnh với nhiều đóng góp cho các công nghệ viễn thông thế hệ mới, như công nghệ masive MIMO sử dụng lượng ăng-ten cực lớn. Việc trở thành giáo sư trợ lý tại Đại học Linköping và nằm trong nhóm nghiên cứu là một sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực, quyết tâm và dấu ấn khoa học của chàng trai trẻ đến từ Việt Nam. Tại đây, anh có nhiều cơ hội nghiên cứu, đào tạo, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực truyền dẫn và xử lý thông tin. Công việc của anh tại Đại học Linköping bao gồm ba nhiệm vụ chính: nghiên cứu, giảng dạy, và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Về nghiên cứu, anh có nhiệm vụ xây dựng các dự án nghiên cứu và xin tài trợ để phát triển nhóm nghiên cứu. Về giảng dạy, anh dạy các môn cho học viên cao học về truyền thông vô tuyến, lý thuyết thông tin và học máy.

TS Ngô Khắc Hoàng ghi dấu ấn trong cộng đồng khoa học với 1 bằng độc quyền sáng chế quốc tế; 9 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (8 bài là tác giả chính); 2 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo quốc tế; 25 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế; 2 đề tài khoa học hợp tác quốc tế đã nghiệm thu; 4 giải thưởng quốc tế, 5 giải thưởng quốc gia. Mới đây, anh là 1 trong 10 tiến sĩ trẻ nhận Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng do T.Ư Đoàn trao tặng.

“Là một trí thức trẻ đang nghiên cứu, làm việc ở nước ngoài, điều khiến tôi tự tin, tự hào trước bạn bè quốc tế là được mang trong mình bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần học hỏi không ngừng. Những phẩm chất mà tôi rèn luyện được ở Việt Nam như sự kiên trì, không ngại khó, và khả năng lắng nghe đã giúp tôi rất nhiều trong hành trình chinh phục con đường nghiên cứu khoa học. Mỗi người đều có những điểm mạnh và sự độc đáo riêng, điều quan trọng là có tinh thần cởi mở, sẵn sàng đón nhận cái mới để trở thành công dân toàn cầu”. TS Ngô Khắc Hoàng

Luôn hướng về quê hương

Đề tài tốt nghiệp thạc sĩ của anh về kỹ thuật caching giúp giảm tải dữ liệu trong các hệ thống mạng bằng cách lưu trữ nội dung gần người dùng. Kết quả đề tài dẫn đến những bài báo khoa học đầu tiên của anh tại hội nghị quốc tế, và 1 bài báo tại tạp chí hàng đầu trong ngành. Còn luận án tiến sĩ của anh về truyền thông vô tuyến không biết trước thông tin kênh truyền, được thực hiện kết hợp tại trường CentraleSupélec và trung tâm nghiên cứu của Huawei tại Paris, đạt được bằng sáng chế quốc tế. Đề tài nghiên cứu đã mở ra một hướng đi mới trong thiết kế bộ thu phát không dây, là nền tảng quan trọng để phát triển các hệ thống viễn thông tiên tiến, đặc biệt trong thời đại bùng nổ của mạng 5G và IoT (kết nối vạn vật).

Những thành tựu từ nghiên cứu sinh tiến sĩ đã tạo động lực cho anh theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật, với hướng nghiên cứu về mạng kết nối vạn vật. Anh cho rằng, trong tương lai, việc truyền thông không chỉ diễn ra giữa con người với con người thông qua điện thoại mà còn giữa các cảm biến và thiết bị, máy móc trong các hệ thống. Các thiết bị này liên tục thu thập, trao đổi dữ liệu với nhau và với các bộ xử lý trung tâm để thiết lập những hành vi thông minh.

Công trình mới nhất của anh đăng trên tạp chí uy tín IEEE Transactions on Information Theory về đa truy cập ngẫu nhiên cho mạng kết nối vạn vật. Nghiên cứu tập trung vào công nghệ đa truy cập ngẫu nhiên cực lớn cho mạng kết nối vạn vật. Theo TS Hoàng, đa truy cập là một trong những vấn đề cốt lõi của truyền thông vô tuyến, cho phép nhiều thiết bị cùng được phục vụ cùng lúc. Trong khi đó, giải pháp truyền thống là chia cho các thiết bị những đơn vị tài nguyên (thời gian, tần số) độc lập nhằm tránh can nhiễu. Tuy nhiên, trong hệ thống kết nối vạn vật với số lượng thiết bị cực lớn và hoạt động một cách ngẫu nhiên, giải pháp này không khả thi. Vì vậy, đa truy cập thế hệ mới cần cho phép nhiều thiết bị gửi tín hiệu đồng thời, chấp nhận can nhiễu, và giải quyết nó một cách hiệu quả để vẫn có thể giải mã tín hiệu từ các người dùng khác nhau.

“Nghiên cứu này phân tích giới hạn về hiệu quả sử dụng năng lượng của một hệ thống đa truy cập cực lớn như vậy. Chúng tôi trả lời câu hỏi: Khi hàng trăm thiết bị (không biết trước danh tính và số lượng) cùng phát đồng thời trên một đơn vị tài nguyên hữu hạn, đâu là mức năng lượng tối thiểu để đạt được một độ tin cậy cho trước”, TS Hoàng nói. Đáng chú ý, mô hình này tương thích với hệ thống IoT thực tế.

Nhà khoa học trẻ Ngô Khắc Hoàng luôn hướng về quê hương và khát khao được truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho các bạn trẻ. Hiện, anh đồng thời là giảng viên kiêm nhiệm tại Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ (AVITECH), Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội. Anh cũng là một trong những thành viên sáng lập và quản trị viên của telecom-vn - một nhóm Facebook cho những nhà nghiên cứu trẻ người Việt trong lĩnh vực viễn thông. Nhóm thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức seminar về những chủ đề nghiên cứu mới.