Tiền Phong Marathon 2026: Chuẩn bị thật kỹ để chào đón 15.000 vận động viên

Quốc Hùng - Trọng Đạt - Công Hướng
TPO - Trước quy mô kỷ lục 15.000 vận động viên tham gia, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 đã triển khai công tác chuẩn bị một cách toàn diện, từ đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, kiểm soát doping, an toàn đường chạy đến hệ thống y tế, an ninh và hậu cần. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức - cho biết giải đấu không chỉ hướng tới chất lượng chuyên môn cao nhất mà còn kỳ vọng tạo ra những giá trị bền vững cho địa phương đăng cai - tỉnh Khánh Hòa.

Quốc Hùng - Trọng Đạt - Công Hướng
#Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Khánh Hoà #Nha Trang #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh

