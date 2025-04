Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời TPHCM

Được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu; qua hơn một năm hoạt động, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã từng bước khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an nhân dân; góp phần đem lại những chuyển biến tích cực về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khẳng định sự đúng đắn của chủ trương xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.