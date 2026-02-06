Đề xuất ứng dụng AI trong vận hành hồ chứa, thủy điện

report Vỡ đập là thảm họa không thể đong đếm

Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

Kể từ năm 2008, mục tiêu phối hợp các hồ chứa lớn đã được xác định rõ là ưu tiên cắt giảm lũ cho hạ du. Tuy nhiên, việc điều phối hệ thống gồm hơn 600 hồ thủy điện và 7.000 hồ thủy lợi trên cả nước là một thách thức cực kỳ lớn. Nguyên tắc cốt tử trong vận hành luôn là đặt an toàn đập lên hàng đầu, bởi vỡ đập là một thảm họa không thể đong đếm.

Bà Trần Thị Thu Hằng trao đổi tại tọa đàm.

Thực tế qua nhiều năm, với tổng dung tích phòng lũ bổ sung khoảng 2,15 tỷ m3 từ 134 hồ chứa trọng điểm, chúng ta đã giảm thiểu đáng kể các thiệt hại, nhưng quy trình này vẫn cần liên tục cập nhật để ứng với các kịch bản bất thường.

Điển hình tại lưu vực sông Ba, đợt lũ vừa qua rơi vào cuối mùa với tổng lượng lũ về lên tới 3 tỷ m3. Các hồ chứa đã nỗ lực hạ mực nước về mức chết để tạo dung tích đón lũ, nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng quy trình liên hồ chứa không thể giải quyết triệt để bài toán ngập lụt cho Đắk Lắk. Đây không phải là vấn đề trách nhiệm của riêng cá nhân nào, mà đòi hỏi một chiến lược tổng thể bao gồm: Khai thác hiệu quả dung tích phòng lũ của các hồ chứa, củng cố hệ thống đê sông Ba và đê biển, đặc biệt là phải quyết liệt nạo vét, khơi thông dòng chảy để tăng khả năng thoát lũ ra cửa biển.

Sắp tới, Cục Quản lý Tài nguyên nước sẽ rà soát và điều chỉnh lại quy trình vận hành hồ chứa trên cả nước, đồng thời đẩy nhanh xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS). Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thái độ ứng xư của chính quyền và người dân tuyệt đối không được chủ quan. Các địa phương cần chủ động học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tổ chức diễn tập thực tế và trang bị đầy đủ công cụ, phương tiện cứu hộ. Chỉ khi người dân được thông tin kịp thời và có nhận thức đúng đắn về các tiêu chuẩn vận hành mới, chúng ta mới có thể chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro trước những diễn biến cực đoan của thời tiết.