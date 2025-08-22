Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Thượng tướng Phạm Thế Tùng thăm chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 22/8, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên Đại uý Lê Đình Công – cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

tham-hoi.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an thăm, động viên Đại uý Công. Ảnh: CAHN.

Cùng dự buổi thăm hỏi, động viên có PGS.TS. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Đại tá Lê Văn Tuân, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP; PGS.TS. Đại tá Nguyễn Trọng Yên, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Công an Hà Nội, lãnh đạo các khoa điều trị trực tiếp của Bệnh viện 108.

Tại phòng bệnh, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại uý Công và gia đình; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Toàn thể lực lượng Công an cần học tập tấm gương sáng của Đại uý Công - luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, kể cả khi đối mặt với hiểm nguy, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn kiên trung bảo vệ Đảng và Nhân dân; quyết tâm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì bình yên của người dân”, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị CATP Hà Nội và Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an kịp thời thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ, hỗ trợ tốt nhất cho Đại uý Công và gia đình trong quá trình điều trị để nhanh chóng ổn định sức khỏe, sớm trở lại công tác.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện 108 và lãnh đạo các khoa bệnh viện tạo mọi điều kiện thuận lợi, áp dụng các phương pháp điều trị tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho Đại uý Công.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Lê Văn Tuân trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời khẳng định toàn lực lượng CATP luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động trong dịp Đại lễ quan trọng của đất nước.

Buổi thăm hỏi diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an với lực lượng Công an Thủ đô. Đây cũng là nguồn động viên to lớn giúp Đại uý Lê Đình Công sớm bình phục, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên của nhân dân.

Trước đó, vào tối 21/8, Đại uý Công và đồng đội triển khai chặn bắt 2 đối tượng đi xe máy tốc độ cao trên đường Nghi Tàm khi đang cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại uý Công đã bị 2 đối tượng đi xe máy tốc độ cao lao thẳng vào người gây thương tích, được đưa vào Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cấp cứu, điều trị.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã bắt giữ 2 đối tượng và đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Hà
