Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

TPO - Lê Nguyễn Ngọc Lâm thuê xe ô tô tự lái hiệu Ford Everest của chị N.T.L.H. (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để đi lại. Đến tháng 1/2020, khi hết hạn thuê, Lâm không trả ô tô mà mang đi cầm cố cho ông N.V.Q. (trú tại khu phố 3, phường Xuân An, TP. Phan Thiết) để lấy số tiền 250 triệu đồng.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an phường Ea Tam (TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ đối tượng truy nã Lê Nguyễn Ngọc Lâm (32 tuổi, trú tại phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khi đang lẩn trốn tại TP. Buôn Mê Thuột.

Trước đó, vào tháng 9/2019, Lê Nguyễn Ngọc Lâm thuê xe ô tô tự lái hiệu Ford Everest, biển số 86A-094.57 của chị N.T.L.H. (trú tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để đi lại.

Đến tháng 1/2020, khi hết hạn thuê, Lâm không trả ô tô mà mang đi cầm cố cho ông N.V.Q. (trú tại khu phố 3, phường Xuân An, TP. Phan Thiết) để lấy số tiền 250 triệu đồng, sau đó cắt hết liên lạc với chị N.T.L.H. rồi bỏ trốn đi nơi khác. Qua định vị, chị N.T.L.H. phát hiện xe ô tô 86A-094.57 đang ở nhà ông N.V.Q. nên đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, ngày 7/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ngày 4/12/2024 ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Ngọc Lâm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xác minh xác định, Lê Nguyễn Ngọc Lâm có mối quan hệ xã hội phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên di chuyển và thay đổi nơi ở để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng. Do đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập chuyên án truy xét truy bắt đối tượng.

Sau nhiều ngày xác minh truy tìm, tổ công tác đã liên tục đeo bám đối tượng qua nhiều địa bàn từ Bình Thuận đến Phú Yên và Đắk Lắk. Với sự kiên trì, kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ 30 phút ngày 30/4, tổ công tác xác định Lê Nguyễn Ngọc Lâm đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Ea Tam, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nên đã phối hợp với Công an phường Ea Tam tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.