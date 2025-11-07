Thủ tướng yêu khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 13

TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 10/11), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 7/11 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tính đến 11 giờ ngày 7/11), bão số 13 đã làm 5 người chết và mất tích, 57 nhà bị sập đổ, hàng nghìn nhà bị tốc mái, hàng chục nghìn lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại.

Mất điện, người dân tỉnh Gia Lai đổ về một trung tâm mua sắm để sạc pin điện thoại. Ảnh: Trương Định.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả bão số 13 và mưa lũ.

Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ; hỗ trợ đưa người dân phải sơ tán di dời trở về nhà nếu đã bảo đảm an toàn. Đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão.

Cùng với đó, tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 10/11), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông để sớm cung cấp trở lại các dịch vụ điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân…

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các địa phương liên quan triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố sạt lở, sớm khôi phục hoạt động của tuyến đường sắt Bắc Nam và bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.