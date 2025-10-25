Thủ tướng mong hai tân Phó Thủ tướng và ba Bộ trưởng ‘dám nghĩ, dám làm’

TPO - Trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Thủ tướng và 3 tân Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cán bộ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực cống hiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công việc.

Sáng 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng và 3 Bộ trưởng gồm: Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, các nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Thủ tướng đánh giá khi còn ở cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn, nhất là việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết định theo thẩm quyền, theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với 2 tân Phó Thủ tướng và 3 tân Bộ trưởng, Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công việc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt những người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất.

Phó Thủ tướng khẳng định sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.