Thủ tướng đề nghị khen thưởng xứng đáng lực lượng tham gia Chuyên án A825p

TPO - Biểu dương, đánh giá cao chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án A825p, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, ngày 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen các lực lượng Quân đội và Công an đã tham gia đấu tranh thắng lợi Chuyên án A825p triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho các đơn vị Biên phòng tham gia đấu tranh Chuyên án A825p.

Trong thư khen, Thủ tướng nêu rõ: Ngày 21/9/2025, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, TPHCM, Hà Tĩnh và Công an các tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án A825p.

Chuyên án này đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn, bắt và tạm giữ 20 đối tượng, thu giữ hơn 777kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

“Chiến công của các đồng chí đã thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Quân đội và Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tang vật ma túy thu giữ trong Chuyên án A825p.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị Bộ đội Biên phòng và Công an vừa qua.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam, góp phần bảo vệ sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân.