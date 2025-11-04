Thu nhập của các chủ tịch, CEO bất động sản tăng mạnh

TPO - Trong 9 tháng năm nay, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - nhận thù lao 900 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/tháng. Tổng Giám đốc Novaland Dương Văn Bắc nhận 3,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng. Trong khi đó ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh - chiếm gần một nửa thù lao của quản lý cấp cao công ty với 4,1 tỷ đồng - tương đương khoảng 455 triệu đồng/tháng.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm nay, với doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tính đến cuối tháng 9, Novaland có 1.134 nhân viên, tăng 41 người so với cuối năm 2024. Trong kỳ, chi phí nhân viên và quản lý đạt 240 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tính bình quân, thu nhập của mỗi nhân viên khoảng 23,5 triệu đồng/tháng, tăng 1,8 triệu đồng so với năm ngoái.

Cũng trong 9 tháng năm nay, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, nhận thù lao 900 triệu đồng - không thay đổi so với năm trước. Như vậy, thù lao của ông Nhơn là 100 triệu đồng/tháng. Hai thành viên Hội đồng quản trị khác là ông Phạm Tiến Vân và ông Hoàng Đức Hùng cũng duy trì mức thù lao 450 triệu đồng/người.

Tổng Giám đốc Novaland Dương Văn Bắc, người đảm nhận vai trò này từ tháng 11/2024 nhận lương 3,6 tỷ đồng - tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương tăng mạnh, lên tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái, lúc ông còn giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính với gần 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Trần Thị Thanh Vân - Phó Tổng Giám đốc Novaland - nhận thù lao gần 2,2 tỷ đồng và ông Cao Trần Duy Nam - Phó Tổng Giám đốc Novaland - nhận khoảng 2 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay. Mức thu nhập này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa thu nhập lãnh đạo và kết quả kinh doanh của công ty - nhất là khi Novaland vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Trong quý III, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 93 tỷ đồng - gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, lãi ròng đạt gần 223 tỷ đồng, tăng 2,3 lần và hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9, Đất Xanh có 3.516 nhân viên, tăng thêm 1.000 người so với cuối năm 2024. Trong cùng kỳ, DXG đã chi khoảng 415 tỷ đồng để trả lương nhân viên (tăng gần 67%) tương đương mức thu nhập bình quân 13,1 triệu đồng/người/tháng - cao hơn gần 3 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng, DXG chi gần 9,2 tỷ đồng để trả thu nhập, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc. Riêng ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc Đất Xanh, nhận gần một nửa với 4,1 tỷ đồng - tương đương mỗi tháng khoảng 455 triệu đồng.

Còn ở 9 tháng đầu năm 2024, ông Đức nhận thù lao 3,07 tỷ đồng. Chi tiết về thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các Phó tổng Giám đốc không được Đất Xanh công bố.

Chi tiết thù lao của lãnh đạo Phát Đạt.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) đạt doanh thu quý III năm nay tăng đột biến 19.380% so với cùng kỳ - lên mức hơn 506 tỷ đồng và lãi sau thuế ở mức gần 86 tỷ đồng - tăng 67%.

Lũy kế 9 tháng, Phát Đạt ghi nhận hơn 964 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 201 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt hơn 450% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 49%.

Đến cuối tháng 9, Phát Đạt có 238 lao động, giảm 48 người so với cuối năm 2024. Trong quý III, chi phí tiền lương hơn 26 tỷ đồng - giảm 7,7% so với cùng kỳ nhưng do số lượng nhân viên giảm nên thu nhập bình quân của nhân viên vẫn tăng (đạt khoảng 36,7 triệu đồng/tháng), cao hơn 2,7 triệu đồng so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR có thu nhập gần 547 triệu đồng, tăng 13% so với con số gần 485 triệu đồng ở quý III/2024. Ông Nguyễn Tấn Danh - Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR và là con trai của ông Đạt có thu nhập tăng mạnh, từ 150 triệu đồng ở quý III/2024 lên 270 triệu đồng trong quý III năm nay.

Các thành viên Hội đồng quản trị khác cũng có thu nhập tăng mạnh như ông Lê Quang Phúc tăng từ 122 triệu đồng lên 229 triệu đồng, ông Trần Trọng Gia Vinh và ông Dương Hảo Tôn cũng được tăng từ 120 triệu đồng lên 180 triệu đồng.

Riêng ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt - nhận hơn 1,6 tỷ đồng trong quý III/2024, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái là 1,4 tỷ đồng.