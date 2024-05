Thu gom rác thải, làm biển báo bảo vệ môi trường biển

TPO - Thu gom rác thải dọc bờ biển và trao tặng mô hình “Túi gom rác tái chế”, thùng rác, mô hình biển báo bảo vệ môi trường biển, cũng như tuyên truyền vận động người dân phân loại rác, nhất là rác thải nhựa và bỏ rác đúng nơi quy định… là những hoạt động thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm bảo vệ môi trường, vì biển không rác.

Ngày 12/5, tại bãi biển An Dũ (xã An Ninh Đông, H. Tuy An), Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình ra quân thực hiện Dự án “Biển không rác” và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2024.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên và nhóm “Dự án Biển không rác” tặng cho người dân xã An Ninh Đông 4 mô hình “Túi thu gom rác tái chế” và 2 thùng rác đặt tại bãi biển An Dũ; vận động tuyên truyền người dân phân loại rác, nhất là rác thải nhựa, bỏ rác đúng nơi quy định.

Sau chương trình, đoàn viên thanh niên đã ra quân tham gia thu gom các loại rác thải túi nilong, rác thải nhựa, rác thải tổng hợp và vận chuyển đến nơi xử lý, làm sạch hơn 1km bãi biển An Dũ, xã An Ninh Đông.

Chương trình là hoạt động nhằm thực hiện Dự án "Biển không rác" thuộc chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" do T.Ư Đoàn phối hợp triển khai, nhằm nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa".

Đồng thời, tuổi trẻ Phú Yên cũng chung sức cùng với cộng đồng xóa bỏ các điểm đen về rác thải tại các bờ biển, góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái biển.

Trong khuôn khổ Hành trình “Tuổi trẻ Bình Thuận với biển đảo quê hương” năm 2024 do Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong.

Bên cạnh các hoạt động, công trình an sinh xã hội như khánh thành cầu Hạnh phúc, thăm tặng quà gia đình liệt sĩ… Hành trình còn diễn ra hoạt động bảo vệ môi trường tại đảo Cù Lao Câu (huyện Tuy Phong) như trồng cây, vệ sinh môi trường...

Bên cạnh đó, đại biểu hành trình đã tham gia thực hiện mô hình biển báo bảo vệ môi trường biển. Điều đặc biệt, biển báo được làm từ những chiếc lốp xe đã qua sử dụng và mặt biển được trang trí, sơn màu bắt mắt chuyển tải thông điệp chung tay bảo vệ môi trường biển.

Mô hình biển báo bảo vệ môi trường biển tại huyện Tuy Phong là một trong những hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường biển, chung tay xây dựng môi trường sống "xanh - sạch - đẹp".